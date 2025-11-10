Операторы будут обязаны прекратить оказание услуг связи по требованию ФСБ

© KM.RU, Алексей Белкин

Российские операторы должны будут прекращать оказание услуг связи при поступлении соответствующего запроса от органов Федеральной службы безопасности (ФСБ), если это необходимо для защиты граждан и государства от возникающих угроз безопасности, пишут «Ведомости».

Соответствующие поправки, разработанные Минцифры и одобренные правительственной комиссией по законопроектной деятельности, планируется внести в ст. 44 и 46 федерального закона «О связи». 

Согласно проекту поправок, оператор связи обязан приостановить оказание услуг по запросу ФСБ в случаях, определенных нормативными актами президента и правительства РФ. Конкретные «установленные случаи» определяются и детализируются в соответствующих нормативных правовых актах президента РФ и правительства РФ. В самом законопроекте они описываются общими фразами как «защита от возникающих угроз безопасности граждан и государства».

При этом оператор не будет нести ответственность за неисполнение обязательств по договору, если оно связано с выполнением требований спецслужб, говорится в документе.

Проект согласован с МВД России, ФСБ, Минэкономразвития и Роспотребнадзором. Документ также получил заключения Минюста, Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ и государственно-правового управления президента.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.11.2025, 21:56
    Гость: ABCD

    В СССР не было понятия "заочно осужденный". Тогда судить можно было только физическое лицо присутствующее на суде, не могли заочно арестовать.
    В СССР ещё не отнимали имущество в "суде" без присутствия должника, не выносили "заочные приговоры" без подсудимых и адвокатов. В СССР много чего не было. Чем сейчас явно не может гордится РФ. Главное- в СССР ценность человеческой жизни была несоизмеримо выше чем сейчас. В общем сейчас, человеческая жизнь вообще не стоит нечего. Не так давно в Белгородской обл. при ракетных обстрелах "химарс" укропитеками погибли люди, местные жители. От патриция не было слов соболезнования и сочувствия, никто траур не объявлял, только в МВД сухо сообщили "на месте происшествия работают следователи", администрация главы области сообщила- "родственники погибших получат по миллиону рублей". А что такое миллион сейчас? Это 12,3 тысячи в долларах. То есть как машина легковушка, или зарплата и премия депутата ГД за месяц. В общем обыденное дело- почти бытовуха. Ракеты НАТО по пол тонны весом прилетели в наши города, кто не спрятался- власти не виноваты!

  3. 10.11.2025, 21:44
    Гость: ABCD

    "фсб окончательно скатилось в сугубо телефонный контроль"
    Они скатились туда уже лет 20 как. Скоро одно из обвинений от них в некоторых случаях будет то, что "обвиняемый подло не имеет смартфона и российского email адреса, а если и имеет смартфон то на чужое имя и без предустановленных программ вроде Max. Без этих факторов им становится очень сложно "раскрывать дела". Профессионализм КГБ давно утрачен этой организацией напрочь.
    Плохо другое, то, что РФ превращается в общем то заурядное полицейского го-во, с классическими авторитарными замашками, в котором неугодных будут прессовать по чище чем в СССР. Никого не смущает, что такие действия нарушают конституцию.
    У нас давно уже понятие "есть конституция" и "работает ли она"- противоречивые понятия.

  4. 10.11.2025, 21:38
    Гость: Gur'evо-Voskresenskoe.Tversk.obl

    В "тоталитарном" СССР,школы были без охраны,вход в метро ,аэропорты ,вокзалы , без рамок и обысков,подьезды открыты,народ плодился и множился ,и самое главное не лилась кровь человеческая под различными предлогами ,как сейчас это происходит 34 года,начиная с 1991 года.

  5. 10.11.2025, 21:23
    Гость: Бобер

    фсб окончательно скатилось в сугубо телефонный контроль. А если "они" выйдут на улицу и подожгут здание в москве, побежите телефоны отключать? видимо фсб хочет как тикток кадыровцы...

Все комментарии (17)
Выбор читателей
Bingjiefu He. CC BY-SA 4.0, Wikimedia"/>
Мэром Нью-Йорка избран социалист-мусульманин Зохран Мамдани
Токаев назвал Трампа «посланным свыше» великим деятелем
В России впервые завели дело за поиск экстремистских материалов
Генпрокуратура Турции выдала ордер на арест Нетаньяху по обвинению в геноциде
Избранное
Гена Инженерский feat. Sahalin «Вдаль» (интернет-сингл)
«АукцЫон» и актеры проследили путь Хармса от нелепости к сверхсознанию
Партия защиты богачей выдаёт себя с головой
«Белоруссия в её нынешнем виде доживает свои последние недели, если не дни»
Андрей Князев ввел Михила «Горшенева» в «Дом воспоминаний»
«Британская корона: право на "расизм" как обязанность перед нацией. Королевская семья в Англии – не частная семья, а символ страны»
Перспективы отношений с «не братьями»: у России два варианта – плохой и очень плохой
«СерьГа», 18 февраля, «16 Тонн»
Почему визги о «российской агрессии» - это абсолютная ложь?
«Пришли какие-то негодяи забрать землю»: владелец самостороя в Сочи застрелил двух приставов
Эпидемия «Звон монет» (версия 2024)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации