Операторы будут обязаны прекратить оказание услуг связи по требованию ФСБ

17:48 10.11.2025

Российские операторы должны будут прекращать оказание услуг связи при поступлении соответствующего запроса от органов Федеральной службы безопасности (ФСБ), если это необходимо для защиты граждан и государства от возникающих угроз безопасности, пишут «Ведомости».

Соответствующие поправки, разработанные Минцифры и одобренные правительственной комиссией по законопроектной деятельности, планируется внести в ст. 44 и 46 федерального закона «О связи».

Согласно проекту поправок, оператор связи обязан приостановить оказание услуг по запросу ФСБ в случаях, определенных нормативными актами президента и правительства РФ. Конкретные «установленные случаи» определяются и детализируются в соответствующих нормативных правовых актах президента РФ и правительства РФ. В самом законопроекте они описываются общими фразами как «защита от возникающих угроз безопасности граждан и государства».

При этом оператор не будет нести ответственность за неисполнение обязательств по договору, если оно связано с выполнением требований спецслужб, говорится в документе.

Проект согласован с МВД России, ФСБ, Минэкономразвития и Роспотребнадзором. Документ также получил заключения Минюста, Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ и государственно-правового управления президента.