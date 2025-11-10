Операторы будут обязаны прекратить оказание услуг связи по требованию ФСБ
Российские операторы должны будут прекращать оказание услуг связи при поступлении соответствующего запроса от органов Федеральной службы безопасности (ФСБ), если это необходимо для защиты граждан и государства от возникающих угроз безопасности, пишут «Ведомости».
Соответствующие поправки, разработанные Минцифры и одобренные правительственной комиссией по законопроектной деятельности, планируется внести в ст. 44 и 46 федерального закона «О связи».
Согласно проекту поправок, оператор связи обязан приостановить оказание услуг по запросу ФСБ в случаях, определенных нормативными актами президента и правительства РФ. Конкретные «установленные случаи» определяются и детализируются в соответствующих нормативных правовых актах президента РФ и правительства РФ. В самом законопроекте они описываются общими фразами как «защита от возникающих угроз безопасности граждан и государства».
При этом оператор не будет нести ответственность за неисполнение обязательств по договору, если оно связано с выполнением требований спецслужб, говорится в документе.
Проект согласован с МВД России, ФСБ, Минэкономразвития и Роспотребнадзором. Документ также получил заключения Минюста, Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ и государственно-правового управления президента.
В СССР не было понятия "заочно осужденный". Тогда судить можно было только физическое лицо присутствующее на суде, не могли заочно арестовать.
В СССР ещё не отнимали имущество в "суде" без присутствия должника, не выносили "заочные приговоры" без подсудимых и адвокатов. В СССР много чего не было. Чем сейчас явно не может гордится РФ. Главное- в СССР ценность человеческой жизни была несоизмеримо выше чем сейчас. В общем сейчас, человеческая жизнь вообще не стоит нечего. Не так давно в Белгородской обл. при ракетных обстрелах "химарс" укропитеками погибли люди, местные жители. От патриция не было слов соболезнования и сочувствия, никто траур не объявлял, только в МВД сухо сообщили "на месте происшествия работают следователи", администрация главы области сообщила- "родственники погибших получат по миллиону рублей". А что такое миллион сейчас? Это 12,3 тысячи в долларах. То есть как машина легковушка, или зарплата и премия депутата ГД за месяц. В общем обыденное дело- почти бытовуха. Ракеты НАТО по пол тонны весом прилетели в наши города, кто не спрятался- власти не виноваты!
В цифровом концлагере,по другому быть не может.
"фсб окончательно скатилось в сугубо телефонный контроль"
Они скатились туда уже лет 20 как. Скоро одно из обвинений от них в некоторых случаях будет то, что "обвиняемый подло не имеет смартфона и российского email адреса, а если и имеет смартфон то на чужое имя и без предустановленных программ вроде Max. Без этих факторов им становится очень сложно "раскрывать дела". Профессионализм КГБ давно утрачен этой организацией напрочь.
Плохо другое, то, что РФ превращается в общем то заурядное полицейского го-во, с классическими авторитарными замашками, в котором неугодных будут прессовать по чище чем в СССР. Никого не смущает, что такие действия нарушают конституцию.
У нас давно уже понятие "есть конституция" и "работает ли она"- противоречивые понятия.
В "тоталитарном" СССР,школы были без охраны,вход в метро ,аэропорты ,вокзалы , без рамок и обысков,подьезды открыты,народ плодился и множился ,и самое главное не лилась кровь человеческая под различными предлогами ,как сейчас это происходит 34 года,начиная с 1991 года.
фсб окончательно скатилось в сугубо телефонный контроль. А если "они" выйдут на улицу и подожгут здание в москве, побежите телефоны отключать? видимо фсб хочет как тикток кадыровцы...