В Вооруженных силах России создали войска беспилотных систем

В Вооруженных силах РФ созданы войска беспилотных систем, определена структура нового рода войск, сформированы штатные полки и другие подразделения. Об этом сообщил замначальника войск беспилотных систем, полковник Сергей Иштуганов в интервью военкору "Комсомольской правды".

"Войска беспилотных систем в Вооруженных силах Российской Федерации созданы. Определена структура нового рода войск, назначен начальник войск беспилотных систем, созданы органы военного управления на всех уровнях. Сформированы штатные полки и другие подразделения. Боевая работа беспилотных подразделений беспилотных систем ведется по единому плану и во взаимодействии с другими подразделениями группировок войск", - приводит его слова ТАСС.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 12.11.2025, 14:15
    Гость: ПОДДЕРЖИВАЮ и ДОПОЛНЯЮ

    А можно было по заданью МО, по просьбе Генштаба
    заняться созданием "войск беспилотных систем" ещё лет 10 тому назад.
    Ведь они уже были в США, в т. ч. в их ближневосточном штате, в странах ЕС. И защита от БПЛА более менее внедрена.
    Но в России не было, нет и вряд ли скоро появится руководитель, вождь, подобный Сталину.

  4. 12.11.2025, 13:34
    Гость: Сидор Карпыч

    По-моему скромному разумению это НЕОБХОДИМО было делать еще 4 года назад,как не раньше.Мой приятель по-бизнесу,богач, занялся "Дронами",это вообще было новое слово, еще ровно 10 лет назад,и сказал - что в этом - Перспектива,хотя я не очень даже и поверил...Если "по уму" - так в 2014 году уже все упустили.А если совсем ужж по-умному заниматься военкой - то ровно с 1991 года,и не позже,хотя еще умнее было бы и вовсе не разваливать СССР,а модернизировать его,как это сделали отсталые и совершенно нищие тогда КИТАЙЦЫ !
    А теперь - где Китай,и где Россия...печально.
    Лично я все это прекрасно понимал,знал и видел,но что я мог ?Свой Бизнес построил с НУЛЯ,но ведь не ТОЛЬКО в деньгах Щастье,а и "За Державу обидно" ...

  5. 12.11.2025, 12:59
    Гость: не стеняюсь ответить

    Они сейчас садятся на финансовые потоки по беспилотникам.
    Народ сбрасывается на изделия, а они под это будут воровать. Чего непонятно?

Все комментарии (9)
