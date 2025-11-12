Ребёнок пострадал от взрыва устройства, замаскированного под деньги
Десятилетний мальчик пострадал в Красногорске от детонации неизвестного взрывного устройства, замаскированного под подарочную упаковку с прикрепленной 10-рублевой купюрой.
Как сообщает Следственный комитет РФ, инцидент произошел вечером 11 ноября. Ребёнок заметил на земле свёрток, напоминавший подарочную упаковку с прикреплённой 10-рублёвой купюрой. Когда он поднял предмет, произошёл взрыв.
В результате детонации мальчик получил травмы и был доставлен в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает. На месте происшествия работали следователи и криминалисты, назначены взрывотехническая, генетическая и дактилоскопическая экспертизы.
По данным издания Life, устройство было начинено мелкими гвоздями и тщательно замаскировано под найденные деньги. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство несовершеннолетнего.
Правоохранительные органы продолжают устанавливать лиц, причастных к изготовлению и подрыву самодельного взрывного устройства.
жизни-то не угрожает,но он теперь инвалид.
Детонация гвоздиков,травмы неопасные...все это школьные дела.Благо - Интернет всем "в помощь".
Те же методы террора что и с мобильниками , убивайте всех "бох" там разберется кто свой , кто чужой.Уже было..
На азиатских братьев девушки сами запрыгивают. Нарушают их азиатский суверенитет
Ё!! Какая удобная позиция. Теперь все преступления можно свалить, и, видимо так и будет, на хохлов. Шикарно сидите. Вот укры проклятые вчера в Челябинеске изнасиловали семь девушек.