Ребёнок пострадал от взрыва устройства, замаскированного под деньги

08:30 12.11.2025

Десятилетний мальчик пострадал в Красногорске от детонации неизвестного взрывного устройства, замаскированного под подарочную упаковку с прикрепленной 10-рублевой купюрой.

Как сообщает Следственный комитет РФ, инцидент произошел вечером 11 ноября. Ребёнок заметил на земле свёрток, напоминавший подарочную упаковку с прикреплённой 10-рублёвой купюрой. Когда он поднял предмет, произошёл взрыв.

В результате детонации мальчик получил травмы и был доставлен в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает. На месте происшествия работали следователи и криминалисты, назначены взрывотехническая, генетическая и дактилоскопическая экспертизы.

По данным издания Life, устройство было начинено мелкими гвоздями и тщательно замаскировано под найденные деньги. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство несовершеннолетнего.

Правоохранительные органы продолжают устанавливать лиц, причастных к изготовлению и подрыву самодельного взрывного устройства.