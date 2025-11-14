ФСБ предотвратила убийство одного из высших российских чиновников России

Сотрудники спецслужб предотвратили убийство одного из высших российских должностных лиц, которое готовили украинские спецслужбы, пишет "Российская газета" со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По версии следствия, преступление планировалось осуществить на Троекуровском кладбище во время посещения чиновником захоронения близких родственников.

Имя чиновника, в отношении которого готовился теракт, не уточняется.

По данным следствия, убийство должны были совершить нелегальный мигрант из Центрально-Азиатского региона и двое ранее судимых наркозависимых граждан РФ, которых завербовали украинские спецслужбы.

Кроме того, к подготовке теракта привлекли Джалолиддина Шамсова, который живет в Киеве и находится в России в розыске по делу об убийстве и незаконном обороте оружия.

Нелегальный мигрант и россияне были задержаны в Москве. У них изъяли средства связи, в которых обнаружена переписка задержанных с сотрудником украинских спецслужб в WhatsApp (принадлежит Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России).

Также была обнаружена закамуфлированная под вазу с цветами камера видеонаблюдения.

В ФСБ отметили, что располагают данными о подготовке аналогичных преступлений в других регионах РФ.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 14.11.2025, 17:33
    Гость: "сочиняю я неплохо иногда"

    Если бы,это было правдой,обязательно указали бы фио,а так это просто эссе.

  3. 14.11.2025, 15:51
    Гость: ну и бредятина!

    После громких провалов ФСБ и СВР такую пургу почти каждый день несут! С какими - то левыми доказательствами, либо без них совсем и НИКОГДА не сбывавшимися "предупреждениями" о готовящихся СБУ и ГУР "вместе с МИ-6" страшными "провокациями". Потребление миллиардов бюджетных рублей оправдано типа...

  4. 14.11.2025, 15:49
    Гость: неужели кто-то в км.ру думает,что эта новость

    хоть на минуту заинтересует россиян,тем более,что даже фамилию чинуши не назвали? Их в верхах легион,одним больше-одним меньше...

Все комментарии (28)
Выбор читателей
США приступили к выкачиванию денег из Средней Азии
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Стадия торга. Три причины, по которым Европа пытается украсть российские деньги
ФСБ сорвала операцию украинской и британской разведок по угону МиГ-31
Служебные авто СК РФ © KM.RU, Филипп Киреев
СКР предложил вооружить следователей австрийскими Glock 18
Избранное
Карвинг: превратим арбуз в цветок
«К моменту своей физиологической смерти Горбачев был давно уже мертв – и политически, и нравственно»
Путь упрощения: зачем предлагать убрать Толстого и Шолохова из школьной программы?
Хлебница-помощник по дому, который действительно окупается
«В либеральном лагере отлично видят, где слабое место Кремля в чеченском вопросе»
Как выглядеть ухоженной всегда? Главное
Арт-кабаре СеЛяВи «Психотерапия»
613 «Sorry» (интернет-сингл)
Фаршированный судак и утка в яблоках – чем потчуют курсантов петербургского военного вуза в День повара
Тагир Ситдеков — биография и карьера
Кинопремьера «Купи слона»: как «бурятский жеребец» прорвался в США
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации