ФСБ предотвратила убийство одного из высших российских чиновников России

09:23 14.11.2025

Сотрудники спецслужб предотвратили убийство одного из высших российских должностных лиц, которое готовили украинские спецслужбы, пишет "Российская газета" со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По версии следствия, преступление планировалось осуществить на Троекуровском кладбище во время посещения чиновником захоронения близких родственников.

Имя чиновника, в отношении которого готовился теракт, не уточняется.

По данным следствия, убийство должны были совершить нелегальный мигрант из Центрально-Азиатского региона и двое ранее судимых наркозависимых граждан РФ, которых завербовали украинские спецслужбы.

Кроме того, к подготовке теракта привлекли Джалолиддина Шамсова, который живет в Киеве и находится в России в розыске по делу об убийстве и незаконном обороте оружия.

Нелегальный мигрант и россияне были задержаны в Москве. У них изъяли средства связи, в которых обнаружена переписка задержанных с сотрудником украинских спецслужб в WhatsApp (принадлежит Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России).

Также была обнаружена закамуфлированная под вазу с цветами камера видеонаблюдения.

В ФСБ отметили, что располагают данными о подготовке аналогичных преступлений в других регионах РФ.