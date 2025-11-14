Экс-губернатор Белых взыскал 200 тыс. руб. с РФ за незаконное преследование

12:54 14.11.2025

Свердловский райсуд Перми в пятницу частично удовлетворил иск бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых к Минфину РФ о взыскании компенсации за незаконное уголовное преследование, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Исковые требования удовлетворить частично. Взыскать с Российской Федерации в лице министерства финансов РФ за счет средств казны РФ в пользу Белых Никиты Юрьевича (...) компенсацию морального вреда в размере 200 тыс. рублей. В удовлетворении остальной части исковых требований отказать", - зачитал решение судья Илья Егошин.

Решение суда в силу пока не вступило, оно может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в окончательной форме.

Изначально Белых просил суд взыскать компенсацию морального вреда за незаконное преследование в размере 10 млн рублей по уголовному делу, возбужденному в июне 2020 года по ч.3 ст 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). В 2024 году после обжалования приговора суд признал истца невиновным и признал за ним право на реабилитацию.

Представитель Минфина России возражал против удовлетворения исковых требований, представитель прокуратуры Кировской области не отрицал наличие основания для компенсации, но сообщил суду, что считает требования завышенными.

Сам Белых в суде пояснил, что во время незаконного уголовного преследования прошел несколько этапов в "столыпинском" вагоне из Рязани в Киров, которые происходили с пересадками в Ярославле и Ногинске, а это, по его словам, 10 поездок. Кроме того, в отношении него были проведены десятки следственных действий, часть времени он содержался в СИЗО, где для него не была обеспечена возможность для длительных свиданий, работы.

Как сообщалось, 1 февраля 2018 года Пресненский суд Москвы приговорил экс-губернатора к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 48,2 млн рублей за получение взятки в 400 тыс. евро от бизнесмена Юрия Судгаймера (ч. 6 ст. 290 УК РФ). 10 мая 2018 года Мосгорсуд незначительно изменил приговор, оставив без изменения наказание для Белых.

О возбуждении нового уголовного дела в отношении Белых стало известно в 2021 году. Экс-губернатору вменили часть 3 статьи 285 и пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями и превышение должностных полномочий). Обвинитель просил суд назначить ему 12 лет лишения свободы с запретом занятия должности на госслужбе на 3 года со штрафом более 48 млн рублей с учетом ранее вынесенного приговора с зачетом уже отбытого наказания в колонии.

В конце декабря 2023 года Октябрьский райсуд Кирова приговорил ранее осужденного за получение взятки экс-губернатора к 2,5 годам лишения свободы по делу о злоупотреблении полномочиями, но освободил от наказания в связи с истечением срока давности. Кроме того, суд оправдал его по делу о превышении должностных полномочий в связи с отсутствием в его деянии состава преступления.

8 июля 2024 года Кировский областной суд в апелляционной инстанции оправдал экс-губернатора по делу о злоупотреблениях должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). Отмечалось, что "производство прекращено за отсутствием состава преступления. За Белых признано право на реабилитацию".

Он вышел на свободу 21 июня 2024 года в связи с истечением срока наказания.

В январе сообщалось, что Белых в суде добился возмещения расходов на адвокатов на более чем 8 млн рублей, связанных с незаконным уголовным преследованием.