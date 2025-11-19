Минобороны сообщило о перехвате ракет ATACMS над Воронежем

Министерство обороны Российской Федерации заявило, что 18 ноября 2025 года киевские силы предприняли ракетную атаку по гражданским объектам в глубине России. По данным ведомства, в 14:31 мск по Воронежу были запущены четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS американского производства.

Военные утверждают, что все ракеты были перехвачены расчётами систем ПВО — зенитными комплексами С-400 и «Панцирь». В результате детонации обломки сброшенных ракет повредили крыши Воронежского областного геронтологического центра, дома сирот и один частный дом, жертв и пострадавших среди гражданских не зафиксировано.

В Минобороны подчеркнули, что средства воздушной разведки оперативно установили район запуска — в Харьковской области. Недалеко от населённого пункта Волосская Балаклея, в ~50 км к юго-востоку от Чугуева, обнаружены две пусковые установки реактивных систем залпового огня (MLRS), также американского производства.

Отмечается, что расчёт оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» нанес удар по этой позиции, уничтожены две пусковые установки MLRS, с боекомплектом и личным составом — до десяти человек.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 19.11.2025, 11:53
    Гость: Шиза

    ... и личным составом — до десяти человек.
    _______________________________________
    Туда им и дорога.

Выбор читателей
Дмитрий Песков © KM.RU, Филипп Киреев
Песков: коррупция пожирает Украину изнутри
© KM.RU, Алексей Белкин
Статистика тщеславия: Росстат гордо сообщает о низкой безработице. Но это — миф
Импортозамещение оказалось более сложной задачей, чем предполагалось
Пенсионерки © KM.RU, Илья Шабардин
В Госдуме назвали способ увеличения пенсии более чем вдвое
Избранное
Rадиомосты «Лови» (интернет-сингл)
«Приключения электроников», 3 апреля, «ГлавКлуб»
Нора Нора «Любовь в стиле гранж» (интернет-релиз)
Красные Звезды «Преодоление пределов»
Как научить ребенка здоровой конкуренции?
Черный кофе «Вольному воля»
«Пикник» устроил бои на ринге в «Театре абсурда»
«СерьГа», 18 февраля, «16 Тонн»
Кинопремьера «9 причин, чтобы жить»: внук Бельмондо с подопечным на последнем дыхании
«Полная и предельно откровенная, никем и никогда даже не скрываемая недостоверность российских бюджетов уже давно стала нормой, не вызывающей не только возражений, но даже простого удивления»
Мошенничество на крови: Зеленский хочет обмануть мир «референдумом», чтобы не выполнять украинские обязательства?
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации