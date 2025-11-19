Минобороны сообщило о перехвате ракет ATACMS над Воронежем
Министерство обороны Российской Федерации заявило, что 18 ноября 2025 года киевские силы предприняли ракетную атаку по гражданским объектам в глубине России. По данным ведомства, в 14:31 мск по Воронежу были запущены четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS американского производства.
Военные утверждают, что все ракеты были перехвачены расчётами систем ПВО — зенитными комплексами С-400 и «Панцирь». В результате детонации обломки сброшенных ракет повредили крыши Воронежского областного геронтологического центра, дома сирот и один частный дом, жертв и пострадавших среди гражданских не зафиксировано.
В Минобороны подчеркнули, что средства воздушной разведки оперативно установили район запуска — в Харьковской области. Недалеко от населённого пункта Волосская Балаклея, в ~50 км к юго-востоку от Чугуева, обнаружены две пусковые установки реактивных систем залпового огня (MLRS), также американского производства.
Отмечается, что расчёт оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» нанес удар по этой позиции, уничтожены две пусковые установки MLRS, с боекомплектом и личным составом — до десяти человек.
