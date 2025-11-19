Путин сообщил о прохождении ежегодного медицинского обследования

20:49 19.11.2025

Президент России Владимир Путин сообщил, что прошел ежегодное медицинское обследование, результаты хорошие, пишет РИА Новости.

"Только что проходил ежегодное обследование, это заняло у меня почти двое суток с ночевкой в клинике. Пришел туда во второй половине дня и ушел на следующий день. Слава богу, все хорошо", - сказал Путин на выставке, посвященной роли искусственного интеллекта в решении повседневных задач человека.

Президент добавил, что пройти такое обследование за минуту - это было бы отлично.