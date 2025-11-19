Путин сообщил о прохождении ежегодного медицинского обследования
Президент России Владимир Путин сообщил, что прошел ежегодное медицинское обследование, результаты хорошие, пишет РИА Новости.
"Только что проходил ежегодное обследование, это заняло у меня почти двое суток с ночевкой в клинике. Пришел туда во второй половине дня и ушел на следующий день. Слава богу, все хорошо", - сказал Путин на выставке, посвященной роли искусственного интеллекта в решении повседневных задач человека.
Президент добавил, что пройти такое обследование за минуту - это было бы отлично.
Диспансеризацию б лучше в каком нибудь Урюпинске прошёл по велению Минздрава для среднестатистического леХтората. Ему б там за 20 минут всё сделали, а тут 2-е суток! В сказке живёт! :-)
Пусть живёт хоть до 200лет.Только в сторонке-в стране, которую не жалко.
странах положено по закону рапортовать народу о здоровье любимова лидера по телеку группе докторов которые и экзаменовали его! Но врачи поняли что он не он (ДНК) и отказались врать... поэтому они все пошли по этапу! Вот Шаломову и пришлось хвалить самого себя! Кино и немцы!
ещё и в обычной районной поликлинике
Молодец какой