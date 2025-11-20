Герасимов на командном пункте доложил Путину о взятии Купянска

22:10 20.11.2025

Президент России Владимир Путин посетил один из командных пунктов группировки войск "Запад", где ему доложили о взятии под контроль Купянска, сообщает РИА Новости.

"Соединения группировки "Запад" освободили город Купянск", — сказал начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов.

Он добавил, что военные продолжают уничтожение формирований на левом берегу реки Оскол. Как отметил Путин, в Купянске и на прилегающей к нему территории заблокированы примерно 15 батальонов ВСУ.

Герасимов также доложил об обстановке на других участках фронта. Так, группировка "Восток" расширила зону контроля в Днепропетровской и Запорожской областях и взяла под контроль 13 населенных пунктов. С 1 ноября она освободила более 230 квадратных километров.

Бойцы "Центра" продолжают уничтожать окруженные украинские формирования на Красноармейском направлении. Группировка "Север" освободили более 80% Волчанска в Харьковской области.

Купянск— один из ключевых городов для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Расположен на реке Оскол, разделяющей населенный пункт на две части. Его взятие позволит российской армии продолжить наступление на запад.