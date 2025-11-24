Путин и Эрдоган обсудили план США по Украине

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. 

"Проведен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, в том числе в контексте американских предложений по мирному урегулированию. Владимир Путин отметил, что эти предложения в том варианте, с которым мы ознакомились, идут в русле обсуждений на российско-американской встрече в верхах на Аляске и в принципе могут быть положены в основу окончательного мирного урегулирования", - цитирует сообщение пресс-службы Кремля ТАСС.

Отмечается, что Путин в разговоре с Эрдоганом вновь подтвердил заинтересованность РФ в политико-дипломатическом разрешении украинского кризиса.

Президент Турции выразил намерение оказывать всяческое содействие переговорному процессу и готовность и далее предоставлять в этих целях стамбульскую площадку.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 24.11.2025, 19:10
    Гость: Понятно.

    Будут закруглять на этих условиях. Да оно и неудивительно: обе страны уже похоже выдохлись. Людей нет! Все герои в тылу сидят и оттуда до полной победы воевать требуют. И там, и тут -- ну один же народ!

    И Трамп это похоже понял. Он конечно противный тип, но человеческую природу хорошо знает.

Все комментарии (4)
Выбор читателей
Стоп-кадр из видеотрансляции
Стало известно имя чиновника, на которого планировалось покушение
Оркестр Лукашенко: Батька остановил рост цен не дубиной, а взмахом дирижерской палочки
Стоп-кадр из видеотрансляции
Володин опроверг информацию о повышении пенсионного возраста
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Медвузы пытаются предотвратить отчисления студентов после закона о целевом обучении
Избранное
Ракеты на Кубе или выражение озабоченности МИД: возможный российский ответ Байдену
«Общественное сознание россиян необратимо изуродовано: его перепахали, взборонили, разбили на гряды и засеяли борщевиком»
«Продвижение невозможно»: неудобная правда от Рогозина порвала Сеть
«Писатель "А. и Б. Стругацкие" создал яркие и завораживающие картины успешного коммунистического общества»
Фестиваль «ДК ГОРБУНОВА – ЛЕГЕНДА РУССКОГО РОКА», 30 и 31 августа, ДК им. Горбунова
Сборник Gods of Metal «From Rock’n’Roll to Heavy Metal»
musica di strada «Московский альбом» (интернет-релиз)
Разоблачение «злостных антиваксеров» на «России 24» превратилось в саморазоблачение «партии ковида»
Вадим Степанцов привез несколько премьер из-за фронтовой полосы
Кронер «Lost Demo Tape»
Скворцы Степанова «Капибара» (интернет-сингл)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации