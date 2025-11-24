Путин и Эрдоган обсудили план США по Украине
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
"Проведен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, в том числе в контексте американских предложений по мирному урегулированию. Владимир Путин отметил, что эти предложения в том варианте, с которым мы ознакомились, идут в русле обсуждений на российско-американской встрече в верхах на Аляске и в принципе могут быть положены в основу окончательного мирного урегулирования", - цитирует сообщение пресс-службы Кремля ТАСС.
Отмечается, что Путин в разговоре с Эрдоганом вновь подтвердил заинтересованность РФ в политико-дипломатическом разрешении украинского кризиса.
Президент Турции выразил намерение оказывать всяческое содействие переговорному процессу и готовность и далее предоставлять в этих целях стамбульскую площадку.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Много желающих поживиться за счет России
Будут закруглять на этих условиях. Да оно и неудивительно: обе страны уже похоже выдохлись. Людей нет! Все герои в тылу сидят и оттуда до полной победы воевать требуют. И там, и тут -- ну один же народ!
И Трамп это похоже понял. Он конечно противный тип, но человеческую природу хорошо знает.
много желающих договариваться за Россию.