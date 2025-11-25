Власти Тывы привлекут Китай к созданию инфраструктуры в обмен на ресурсы

10:35 25.11.2025

Правительство Тувы обсуждает с монгольскими и китайскими компаниями возможность их участия в строительстве железной дороги Курагино—Кызыл с продлением ее до монгольской границы. Об этом в кулуарах «Транспортной недели» рассказал спецпредставитель главы республики Владимир Донских.

Взамен инвесторы из КНР могут получить право на разработку месторождений редких и редкоземельных металлов (РЗМ) в регионе, пишет «Коммерсант».

«Вызывает определенный интерес предложение китайских партнеров обеспечить строительство железнодорожной и, при необходимости, энергетической инфраструктуры на российской территории взамен на предоставление российской стороной права на разработку месторождений полезных ископаемых на территории Республики Тыва»,— рассказал Донских.

По его словам, в рамках исполнения поручения президента по организации к 2030 году полного цикла переработки РЗМ на юге Красноярского края сегодня идет формирование Ангаро-Енисейского научно-производственного кластера. Территориально самые близкие к нему разведанные в РФ месторождения редких металлов и РЗМ — Улуг-Танзекское и Арысканское в Туве.

Поэтому, отмечает Донских, для развития кластера необходимо создание в регионе транспортной инфраструктуры, и с учетом ограниченных возможностей федерального бюджета и инвестиционной программы ОАО РЖД возможен вариант строительства по соглашению с китайскими партнерами.

Владимир Донских добавляет, что в лицензионные соглашения предлагается включать обязательство, разрешающее экспорт только продуктов глубокой переработки сырья — например, на предприятиях Ангаро-Енисейского кластера, условие о создании совместного предприятия с российским партнером, а также о предоставлении отсутствующих в РФ технологий обогащения сложных полиметаллических руд.