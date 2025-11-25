Власти Тывы привлекут Китай к созданию инфраструктуры в обмен на ресурсы
Правительство Тувы обсуждает с монгольскими и китайскими компаниями возможность их участия в строительстве железной дороги Курагино—Кызыл с продлением ее до монгольской границы. Об этом в кулуарах «Транспортной недели» рассказал спецпредставитель главы республики Владимир Донских.
Взамен инвесторы из КНР могут получить право на разработку месторождений редких и редкоземельных металлов (РЗМ) в регионе, пишет «Коммерсант».
«Вызывает определенный интерес предложение китайских партнеров обеспечить строительство железнодорожной и, при необходимости, энергетической инфраструктуры на российской территории взамен на предоставление российской стороной права на разработку месторождений полезных ископаемых на территории Республики Тыва»,— рассказал Донских.
По его словам, в рамках исполнения поручения президента по организации к 2030 году полного цикла переработки РЗМ на юге Красноярского края сегодня идет формирование Ангаро-Енисейского научно-производственного кластера. Территориально самые близкие к нему разведанные в РФ месторождения редких металлов и РЗМ — Улуг-Танзекское и Арысканское в Туве.
Поэтому, отмечает Донских, для развития кластера необходимо создание в регионе транспортной инфраструктуры, и с учетом ограниченных возможностей федерального бюджета и инвестиционной программы ОАО РЖД возможен вариант строительства по соглашению с китайскими партнерами.
Владимир Донских добавляет, что в лицензионные соглашения предлагается включать обязательство, разрешающее экспорт только продуктов глубокой переработки сырья — например, на предприятиях Ангаро-Енисейского кластера, условие о создании совместного предприятия с российским партнером, а также о предоставлении отсутствующих в РФ технологий обогащения сложных полиметаллических руд.
А чего?
Центр торгует с Китаем водами Байкала, нефтью/газом Тюмени, лесом Хабаровска, причëм, сей гешефт идëт не в рвзвитие науки, образования, прсвещения, ну, хотя бы, на лечение детишек,на которое собираются крохи "с миру по нитке", либо, хрен с ним, в пенсионный фонд, а, исключительно, "по адресам".
Местные, понимаешь, "тоже хочут"!
Короче, "На Товсь"!
Фактические признание неспособности и нежелания Кремля развивать регион. И что делать тогда? Правильно, позволить соседним странам расширять там своё присутствия, то есть отдался от России в строну Китая. А Кремль ради предвкушения вожделенных налогов (которые как я понял им теперь заменяют доллары) готов на что угодно. Даже сдать месторождения Китаю, заодно и позлить амеров которые считали их уже своими. Только гений из Питера (друг ржавого Толика) мог придумать такие планы. Как продавать Родину оптом и на развес, кому угодно, лишь бы своей стране не досталась.
А Суд не находит состава преступления. Китайский Суд посильнее РФного
Кривые небоскребы и падающие мосты? Извините, но нет. С китайцами связываться - себя не уважать.
Представьте себе сообщение: Секретарь областного Райкома решил запродать за рубеж редкоземельные металлы !ДИКОСТЬ какая-то.Немедленно под арест и конвоем в Москву на следствие и Суд.