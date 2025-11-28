Кремль получил женевскую версию мирного плана по Украине
Основные параметры плана по Украине после переговоров в Женеве переданы Кремлю. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, параметры будут обсуждаться на следующей неделе в Москве, пишет «Коммерсант».
Вчера президент России Владимир Путин подтвердил, что на следующей неделе в Москве ожидают с визитом спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Дата визита пока неизвестна. Накануне президент США заявил о прогрессе в переговорах с обеими сторонами конфликта.
Президент Украины Владимир Зеленский 27 ноября сообщил, что на этой неделе украинская команда вместе с американскими представителями «продолжит приближать пункты», которые есть по результатам Женевы, «к такой форме, которая выведет на дорогу к миру и гарантиям безопасности». Он также анонсировал «важные переговоры» на следующей неделе. В них, по словам президента, примет участие не только делегация, но и он сам.
А нам всё время что АМЕРИКА и ЗАПАД....
но для людей мирный план остается секретным , потому что никто сейчас ничего не планирует.
У РФ свои планы, намеченные ещё отцом-основателем Великим Первым Президентом Ельциным. Совсем не просто так он порезал русь на части в 1991-м и выгнал каклов. С захудалым тогда Китаем ни разу не советовался
Крепче держи штурвал и не переживай. Всё будет хорошо!
Ща поржем вместе :))что-то навроде и типа России немеГГленно встать задом,башнять кукраине 300 миллиардов и лизать евро-лаковый башмак:)