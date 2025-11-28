Кремль получил женевскую версию мирного плана по Украине

© KM.RU, Петр Чайников

Основные параметры плана по Украине после переговоров в Женеве переданы Кремлю. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, параметры будут обсуждаться на следующей неделе в Москве, пишет «Коммерсант».

Вчера президент России Владимир Путин подтвердил, что на следующей неделе в Москве ожидают с визитом спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Дата визита пока неизвестна. Накануне президент США заявил о прогрессе в переговорах с обеими сторонами конфликта.

Президент Украины Владимир Зеленский 27 ноября сообщил, что на этой неделе украинская команда вместе с американскими представителями «продолжит приближать пункты», которые есть по результатам Женевы, «к такой форме, которая выведет на дорогу к миру и гарантиям безопасности». Он также анонсировал «важные переговоры» на следующей неделе. В них, по словам президента, примет участие не только делегация, но и он сам.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 28.11.2025, 21:00
    Гость: ага

    но для людей мирный план остается секретным , потому что никто сейчас ничего не планирует.

  3. 28.11.2025, 20:47
    Гость: Никакой Китай не указ для РФ !

    У РФ свои планы, намеченные ещё отцом-основателем Великим Первым Президентом Ельциным. Совсем не просто так он порезал русь на части в 1991-м и выгнал каклов. С захудалым тогда Китаем ни разу не советовался

  5. 28.11.2025, 17:59
    Гость: Реаалосъ

    Ща поржем вместе :))что-то навроде и типа России немеГГленно встать задом,башнять кукраине 300 миллиардов и лизать евро-лаковый башмак:)

Все комментарии (10)
Выбор читателей
Школа © KM.RU, Илья Шабардин
Только 19 процентов детей мигрантов смогли поступить в российские школы
Игорь Димитриев: «Россия показала, что может атаковать любые объекты на территории Украины»
Олег Царев: Великобритания сделала ставку на Усика на будущих президентских выборах на Украине
Сечин назвал Китай единственной промышленной супердержавой
Избранное
Как главный фаворит Кремля на президентских выборах в Молдове стал румыном и при чем тут западные спецслужбы
«Потомучто», 23 ноября, Machine Head (Саратов)
Осатанение: мы как всегда обсуждаем, как лечить симптомы, а не болезнь
«Его нужно было сделать борцом за справедливость, сраженным коварным врагом, но чудесным образом избежавшим погибели»
Бранимир предсказал повторение в России страшных и могучих 90-х
Бранимир, 10 мая, «16 Тонн»
«То, что в мире что-то происходит крайне необычное, что устойчивость мировой политической системы резко падает – понятно уже всем»
Кинопремьера «Доктор»: последний бой Сергея Пускепалиса за любовь и человечность
Действуй! «Отцы и дети» (интернет-сингл)
Тяжело в учении – сытно в столовой: новобранцам весеннего призыва рассказывают, что их ждет
Sinister «Deformation of the Holy Realm»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации