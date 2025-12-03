Во ФСИН на примере декабристов объяснили опасность колоний для экстремистов

15:48 3.12.2025

Директор ФСИН РФ Аркадий Гостев назвал рискованной идею организации колоний для отдельного содержания террористов и экстремистов, напомнив о том, какую роль сыграли казематы в объединении декабристов.

На открытии выставки "200 лет со дня восстания декабристов: уроки прошлого для настоящего" он напомнил, что император Николай I принял решение сосредоточить государственных преступников в одном месте, для чего были построены специальные казематы.

"Если проанализировать сегодняшнюю историю, идеи образования колоний для отдельного содержания террористов и экстремистов существуют и сегодня. Рассматривая их, наряду с нормативными предписаниями, препятствующими их образованию, видим в этом значительные риски - риски объединения, единения и концентрации в одном месте таких лиц", - приводит слова Гостева РИА Новости.

Он добавил, что косвенным подтверждением опасений сегодня является высказывание декабриста Николая Бестужева: "Каземат нас соединил, дал опору друг другу. Каземат дал нам политическое существование за пределами политической смерти".