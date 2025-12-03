Во ФСИН на примере декабристов объяснили опасность колоний для экстремистов

Директор ФСИН РФ Аркадий Гостев назвал рискованной идею организации колоний для отдельного содержания террористов и экстремистов, напомнив о том, какую роль сыграли казематы в объединении декабристов.

На открытии выставки "200 лет со дня восстания декабристов: уроки прошлого для настоящего" он напомнил, что император Николай I принял решение сосредоточить государственных преступников в одном месте, для чего были построены специальные казематы.

"Если проанализировать сегодняшнюю историю, идеи образования колоний для отдельного содержания террористов и экстремистов существуют и сегодня. Рассматривая их, наряду с нормативными предписаниями, препятствующими их образованию, видим в этом значительные риски - риски объединения, единения и концентрации в одном месте таких лиц", - приводит слова Гостева РИА Новости

Он добавил, что косвенным подтверждением опасений сегодня является высказывание декабриста Николая Бестужева: "Каземат нас соединил, дал опору друг другу. Каземат дал нам политическое существование за пределами политической смерти".

  1. 03.12.2025, 20:19
    Гость: СТАРЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВНОМ.

    = напомнил, что император Николай I принял решение=

    НАМ ЦАРЯ НЕДОСТАВАЛО.......

  3. 03.12.2025, 20:14
    Гость: Мадам Юляша,поубавьте манию величия,вообразилисебя НАРОДом

    и
    Даже в России не живёте

  4. 03.12.2025, 20:01
    Гость: Андрей

    За весь народ не отвечайте. Эта власть уже объявляет экстремизмом все, что ей не нравится, а не то, что ранее считалось экстремизмом. Так что, если не можете без призывов "к стенке", то указывайте конкретные деяния, или вскоре сами же взвоете.

