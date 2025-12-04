В России заблокировали FaceTime
Роскомнадзор заявил о введении ограничений в отношении FaceTime — сервиса компании Apple для аудио- и видеозвонков.
«По данным правоохранительных органов, сервис FaceTime используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, вербовки их исполнителей, совершения мошеннических и иных преступлений против наших граждан. В связи с этим Роскомнадзор вводит ограничительные меры в отношении FaceTime», — сообщили Газете.Ru в пресс-службе ведомства.
Пользователи в России начали сообщать о сбоях в работе приложения с сентября 2025 года. В РКН ограничения ранее официально не подтверждали.
FaceTime работает по Wi-Fi и имеет сквозное шифрование. Это сервис Apple, поэтому как минимум один из собеседников должен быть владельцем iPhone, iPad или Mac. Чтобы созвониться с владельцем Android- или Windows-устройства, на Apple-устройстве необходимо сгенерировать соответствующую ссылку.
Зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов назвал ограничения работы FaceTime вполне обоснованными, предложив россиянам использовать имеющиеся на рынке аналоги.
«У наших граждан есть возможность использовать мобильную связь. У наших граждан есть возможность использовать мессенджеры, ну, например Max, для общения. Еще есть некоторые более мелкие мессенджеры», – сказал парламентарий в беседе с Газетой.Ru.
Накануне Роскомнадзор подтвердил блокировку популярной игры Roblox на территории России. Причиной такого решения стало обилие материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности, а также пропагандой ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).
террор в интернете.
«Бросил пластиковый стакан в представителя власти — ничего. Потом пластиковую бутылку — опять ничего. Потом бросит стеклянную бутылку, камень, потом стрелять начнут и громить магазины. Мы не должны допустить вот этого!»
Roblox была детская игра в ней участвовали и играли несколько миллионов детей в РФ. Теперь многие бьются в истерике когда у них отобрали любимую игрушку. А их родители в панике не знают как утешить любимое чадо. Пишут гневные письма в вышесоящие органы. Их также лишили любимого месенжера вотсап. Откровенно топорная работа просто запретить и все отключить. Не предлагая никакой замены или альтернативы. Российский МАХ по сообщениям не безопасен вся переписка и контакты прямиком поступает в российские спецслужбы. У зарубежных программ данные поступают в зарубежные компании они вам в РФ навредить вряд ли смогут, просто собирают статистику. Поэтому устанавливать МАХ и прочие российские программы и их использовать не рекомендуется. Телефоны тоже используют бандиты и мошенники значит их тоже нужно отключить? СМС в РФ тоже до сих пор платные а за границей нет поэтому их мало используют в РФ.Программа вотсап использовалась для оплаты ЖКХ отправляли фото счетчиков газа и воды если инспектор не смог зайти в вашу квартиру и снять показания. Власти создают проблему народу на ровном месте.
А вы в этот Roblox сами заглядывали?
В главной библиотеке самый большой артефакт был авиалайнером с большим Окраинским флагом.
Это было лет 5...7 назад.
Не удивлюсь, если сейчас там всë еще "интереснее"
Честная конкурентная борьба.