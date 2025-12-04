В России заблокировали FaceTime

15:28 4.12.2025

Роскомнадзор заявил о введении ограничений в отношении FaceTime — сервиса компании Apple для аудио- и видеозвонков.

«По данным правоохранительных органов, сервис FaceTime используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, вербовки их исполнителей, совершения мошеннических и иных преступлений против наших граждан. В связи с этим Роскомнадзор вводит ограничительные меры в отношении FaceTime», — сообщили Газете.Ru в пресс-службе ведомства.

Пользователи в России начали сообщать о сбоях в работе приложения с сентября 2025 года. В РКН ограничения ранее официально не подтверждали.

FaceTime работает по Wi-Fi и имеет сквозное шифрование. Это сервис Apple, поэтому как минимум один из собеседников должен быть владельцем iPhone, iPad или Mac. Чтобы созвониться с владельцем Android- или Windows-устройства, на Apple-устройстве необходимо сгенерировать соответствующую ссылку.

Зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов назвал ограничения работы FaceTime вполне обоснованными, предложив россиянам использовать имеющиеся на рынке аналоги.

«У наших граждан есть возможность использовать мобильную связь. У наших граждан есть возможность использовать мессенджеры, ну, например Max, для общения. Еще есть некоторые более мелкие мессенджеры», – сказал парламентарий в беседе с Газетой.Ru.

Накануне Роскомнадзор подтвердил блокировку популярной игры Roblox на территории России. Причиной такого решения стало обилие материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности, а также пропагандой ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).