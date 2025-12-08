Мэров попросили сначала ремонтировать сети, а потом – дорожные покрытия

21:46 8.12.2025

В правительстве попросили регионы и муниципалитеты активнее участвовать в федеральных программах модернизации ЖКХ и другой инфраструктуры, но делать это рачительно и с трезвым расчетом.

Так, заместитель министра строительства и ЖКХ России Алексей Ересько пожаловался в Совете Федерации, что многие региональные руководители и мэры не в курсе возможностей получения субсидий на модернизацию. Другие просят выделить финансирование на объекты, которые не особенно нужны или не остро нуждаются в реконструкции (в пример он привел запрос на бурение в поселке скважины при отсутствии централизованного водопровода и организованном подвозе воды), пишет издание Накануне.RU.

Также Ересько попросил власти соблюдать логику при реализации проектов по модернизации инфраструктуры ЖКХ и ремонту дорог (это два параллельных нацпроекта с параллельным финансированием).

"Призываем субъекты сначала менять сети под дорогами, а потом уже вести ремонт дорожного полотна сверху", – указал замминистра на очевидные вещи.

По его словам, регионы подали заявки на модернизацию, ремонт или строительство 46 тыс. коммунальных объектов до 2030 года. "Это очень много. Одних сетей требуется модернизировать 141 тыс. километров. Объекты – это источники водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения", – рассказал Ересько.

Он добавил, что Минстрой будет делать акцент на финансировании замены сетей, потому что в год "стареет" 2% сетей, а заменяется только 1%.