Мэров попросили сначала ремонтировать сети, а потом – дорожные покрытия
В правительстве попросили регионы и муниципалитеты активнее участвовать в федеральных программах модернизации ЖКХ и другой инфраструктуры, но делать это рачительно и с трезвым расчетом.
Так, заместитель министра строительства и ЖКХ России Алексей Ересько пожаловался в Совете Федерации, что многие региональные руководители и мэры не в курсе возможностей получения субсидий на модернизацию. Другие просят выделить финансирование на объекты, которые не особенно нужны или не остро нуждаются в реконструкции (в пример он привел запрос на бурение в поселке скважины при отсутствии централизованного водопровода и организованном подвозе воды), пишет издание Накануне.RU.
Также Ересько попросил власти соблюдать логику при реализации проектов по модернизации инфраструктуры ЖКХ и ремонту дорог (это два параллельных нацпроекта с параллельным финансированием).
"Призываем субъекты сначала менять сети под дорогами, а потом уже вести ремонт дорожного полотна сверху", – указал замминистра на очевидные вещи.
По его словам, регионы подали заявки на модернизацию, ремонт или строительство 46 тыс. коммунальных объектов до 2030 года. "Это очень много. Одних сетей требуется модернизировать 141 тыс. километров. Объекты – это источники водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения", – рассказал Ересько.
Он добавил, что Минстрой будет делать акцент на финансировании замены сетей, потому что в год "стареет" 2% сетей, а заменяется только 1%.
А раньше что не могли дотумкать, что сначала нужно менять трубы а потом уже ложить новый асфальт, а не наоборот. Новый жилой фонд нужно переводить на индивидуальное отопление, как это сделано на западе. И не платить за отопление и гор воду теплосетям огромные суммы. И в двльнейшем не понадобятся вообще прокладывать теплосети. В СССР создавали центральное отопление потому что жилье строили как правило около больших заводов где тепло и пар были побочным продуктом и чтобы зря не выпускать в атмосферу решили использовать для отопления. Поэтому оно было по сути бесплатным и за него плата была минимальной.
30 лет воровали и вдруг озаботились. Я заметил, что гос-служащие особенно те, что с погонами: от контроллеров в транспорте до непосредственно силовиков - стали очень нервные. Думаю это передалось им от начальства, которое срывается на подчиненных. Боты в интернете уже во всем видят украинский след, похоже им сильно прополоскали мозги украинской угрозой. Это значит на самом верху что-то критически осложнилось, что-то важное посыпалось. Есть несколько предположений:
1) Дыра в бюджете растет несмотря на повышения поборов (что логично),
2) Силовики не достигают поставленных целей в сроки (не по плану),
3) Кадровый дефицит жестко обострился, не залатать никакими индусами и неграми,
4) Началось движение элит и сдвиг башен (полу-заговор),
5) Готовится транзит власти (двойников продлевать перестанут),
6) Неприятные решения/указания со стороны Китая.
расковыряют!