В России могут ввести запрет на входящие международные звонки

11:42 10.12.2025

В России могут ограничить входящие международные звонки без согласия абонента. Такой запрет, а также обязательная маркировка иностранных вызовов включены во второй пакет мер по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко.

По его словам, пакет включает около 20 инициатив, направленных на усиление защиты граждан от киберпреступников. В числе предложений — введение детских SIM-карт, которые позволят родителям заранее ограничивать доступ детей к нежелательному контенту, а также новые способы восстановления доступа к аккаунту на «Госуслугах», включая биометрию и обращение через МФЦ, пишет «Интерфакс».

Планируются и лимиты на количество банковских карт, чтобы снизить возможности для массового выпуска «серых» карт, используемых для обналичивания похищенных средств.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что пакет мер предусматривает блокировку звонков из недружественных стран, если они используются в преступных целях, маркировку вызовов и более четкие стандарты общения сотрудников госорганов, банков и операторов связи с гражданами. Эти предложения уже учтены и реализуются правительством.