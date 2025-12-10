В России могут ввести запрет на входящие международные звонки

© KM.RU, Алексей Белкин

В России могут ограничить входящие международные звонки без согласия абонента. Такой запрет, а также обязательная маркировка иностранных вызовов включены во второй пакет мер по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко.

По его словам, пакет включает около 20 инициатив, направленных на усиление защиты граждан от киберпреступников. В числе предложений — введение детских SIM-карт, которые позволят родителям заранее ограничивать доступ детей к нежелательному контенту, а также новые способы восстановления доступа к аккаунту на «Госуслугах», включая биометрию и обращение через МФЦ, пишет «Интерфакс».

Планируются и лимиты на количество банковских карт, чтобы снизить возможности для массового выпуска «серых» карт, используемых для обналичивания похищенных средств.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что пакет мер предусматривает блокировку звонков из недружественных стран, если они используются в преступных целях, маркировку вызовов и более четкие стандарты общения сотрудников госорганов, банков и операторов связи с гражданами. Эти предложения уже учтены и реализуются правительством.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.12.2025, 16:40
    Гость: 303

    ... должен сидеть дома, ходить на работу и платить. Разговаривать и жаловаться здесь не требуется

  2. 10.12.2025, 16:08
    Гость: Путин

    запустил систему штрафов, блокировок, запретов, подручные радостно подхватили. Дальше - ГУЛАГ.

  4. 10.12.2025, 15:37
    Гость: Мнение

    Добровольцы настоящие!
    Денежки-это благодарность народа, выплаченная из средств сэкономленных за счёт релокации.

Все комментарии (23)
Выбор читателей
Лариса Долина © KM.RU, Наталья Ступникова
Долина предложила отдавать деньги покупательнице своей квартиры «поэтапно»
Минцифры предупредило о постепенном отказе от входа на «Госуслуги» по смс
Лариса Долина пообещала вернуть покупательнице деньги за квартиру
© KM.RU, Петр Чайников
Кремль раскрыл, кто понесет ответственность за конфискацию активов России
Избранное
«Будет вызывать у детей аллергию»: куда заведет новый воспитательный закон школы
Клалафудафест (Памяти Егора Летова), 22 февраля, «Музпаб Неформат»
Действуй! feat. Читмил «Не удержать тебя за руку» (интернет-сингл)
Карта офисной власти: определяем друзей и недругов
«"Заклятые друзья" и "закадычные враги" могут в любое время нанести нам удар своим ядерным арсеналом»
Смех «Вместо тысячи слов (Памяти жертв теракта 22.03.2024)»
Свободный полет feat. Елена Коробейникова «Шторы»
«Нам нужно принципиально новое по содержанию и по-новому организованное знание о современном мире»
«Иногда складывается впечатление, что мир действительно забыл заваленные трупами овраги Бабьего Яра, чадящие трубы Освенцима - и Нюрнбергский трибунал»
«TODD» (официальная концертная версия), ДК им. Гагарина (Сергиев Посад)
«Сергий Радонежский: любовью и единением спасемся», 14 октября, КЗ «Зарядье»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации