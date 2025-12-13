В Госдуме рассмотрят ограничения для уехавших из страны россиян

12:00 13.12.2025

Госдума в ближайшее время планирует рассмотреть пакет законопроектов, предусматривающих введение дополнительных временных ограничений для граждан России, находящихся за рубежом и осужденных за преступления либо отдельные административные правонарушения. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем канале в соцсети.

Предлагаемые меры включают приостановку регистрации прав на недвижимость в России, блокировку денежных средств и иного имущества, ограничения на управление транспортом, отказ в предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронном виде, а также запрет на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя, пишет Газета.RU.

Решения о применении ограничений будет принимать Генеральная прокуратура РФ. Список лиц, в отношении которых они вводятся, предлагается публиковать в открытом доступе на сайте ведомства. В него могут войти граждане, признанные виновными в дискредитации Вооруженных сил РФ, призывах к нарушению территориальной целостности страны или введению санкций против России, а также лица, скрывающиеся за границей от правосудия. Ограничения также могут затронуть иностранных агентов, нарушающих требования российского законодательства.

Володин отметил, что пребывание за пределами страны не освобождает от ответственности и такие граждане должны понимать неизбежность правовых последствий своих действий.