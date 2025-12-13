В Госдуме рассмотрят ограничения для уехавших из страны россиян

Госдума в ближайшее время планирует рассмотреть пакет законопроектов, предусматривающих введение дополнительных временных ограничений для граждан России, находящихся за рубежом и осужденных за преступления либо отдельные административные правонарушения. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем канале в соцсети.

Предлагаемые меры включают приостановку регистрации прав на недвижимость в России, блокировку денежных средств и иного имущества, ограничения на управление транспортом, отказ в предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронном виде, а также запрет на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя, пишет Газета.RU.

Решения о применении ограничений будет принимать Генеральная прокуратура РФ. Список лиц, в отношении которых они вводятся, предлагается публиковать в открытом доступе на сайте ведомства. В него могут войти граждане, признанные виновными в дискредитации Вооруженных сил РФ, призывах к нарушению территориальной целостности страны или введению санкций против России, а также лица, скрывающиеся за границей от правосудия. Ограничения также могут затронуть иностранных агентов, нарушающих требования российского законодательства.

Володин отметил, что пребывание за пределами страны не освобождает от ответственности и такие граждане должны понимать неизбежность правовых последствий своих действий.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 13.12.2025, 19:11
    Гость: Гость

    Арест имущества - это не конфискация. Наши активы под арестом в ЕС уже 4 года. Такое и с другими странами случалось уже - Иран, Ливия. Но вот конискация -

  2. 13.12.2025, 19:11
    Гость: Для 15:46

    Цитата:- «Уехавшие россияне от неуехавших отличаются так же, как блондины от брюнетов, у этих и у тех одинаковые права.»
    Только у ЛЫСОГО, хоть и больше прав, а уехать в кроме пары стран- не может.

  3. 13.12.2025, 19:09
    Гость: Гость

    Речь об уехавших, осужденных в РФ (видимо, заочно осужденных, иноагентах и беглых).

  4. 13.12.2025, 19:07
    Гость: Гость

    Вам же написали, какие. Вы читать не умеете? Деньги и недвижимость на территории РФ арестуют. Личные кабинеты в налоговой и на гос.услугах ликвидируют.Т.е.запретят дистанционно оплачивать налоги за эту недвижимость. Не критично, но неприятно.

  5. 13.12.2025, 18:13
    Гость: Ограничения при нахождении в розыске ?

    Осужденные отбывают наказания в местах лишения и каким образом они могут покинуть пределы страны. Подозреваемые находятся в розыске, федеральном или международном. Какие против них могут быть ограничения если как тольтко их обнаруживают сразу надевают наручники. Похоже думе до конца года нужно принять 500-550 законов , вот и гонят " план "

Все комментарии (22)
