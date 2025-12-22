Роскомнадзор сообщил, что продолжает ограничивать работу WhatsApp

Мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) продолжает нарушать российское законодательство, Роскомнадзор принимает ограничительные меры.

"WhatsApp продолжает нарушать российское законодательство. Мессенджер используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, для вербовки их исполнителей, для мошеннических и иных преступлений против наших граждан. В связи с этим Роскомнадзор последовательно вводит ограничительные меры в отношении WhatsApp", - цитирует ТАСС сообщение ведомства.

В Роскомнадзоре добавили, что ограничения вводятся поэтапно, позволяя перейти пользователям на использование других мессенджеров, и порекомендовали переходить на национальные сервисы.

"Введение ограничений в отношении WhatsApp будет продолжено. В случае, если требования российского законодательства так и не будут выполнены мессенджером, то он будет полностью заблокирован", - заключили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в работе WhatsApp в России произошел сбой. Больше всего жалоб поступило из Москвы (59%), Санкт-Петербурга (13%), Московской области (8%) и Воронежской области (3%).

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 22.12.2025, 23:34
    Гость: Стесняюсь спросить,

    кто приказал роскомнадзору, в нарушении стать 29 Конституции РФ, заниматься цензурой?

  3. 22.12.2025, 23:28
    Гость: Томас Пейн

    Когда все остальные права попраны, право на восстание становится бесспорным.

  4. 22.12.2025, 22:32
    Гость: Роскомнадзор сообщил

    Самореклама — это всё, что остаётся. Потому что никто уже внимание не обращается на бесцельные и бессмысленную деятельность.

Все комментарии (17)
