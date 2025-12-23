В Госдуме предложили ввести звание ветерана трудовой деятельности

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесли законопроект о создании в России новой категории ветеранов — ветеранов трудовой деятельности, пишет РИА Новости.

Инициатива направлена на поддержку граждан с длительным трудовым стажем, которые не имеют государственных или ведомственных наград и потому не могут получить федеральное звание ветерана труда.

Согласно проекту, к новой категории предлагается относить мужчин со стажем не менее 40 лет и женщин, проработавших не менее 35 лет. Речь идет о трудовом или страховом стаже, который учитывается при назначении пенсии. Порядок и условия присвоения звания предлагается определить правительству РФ.

Авторы инициативы указывают, что действующее законодательство ставит получение статуса ветерана труда в зависимость не только от продолжительности работы, но и от наличия наград. В результате многие россияне, десятилетиями добросовестно трудившиеся, оказываются лишены социальной поддержки. При этом в ряде регионов уже действуют собственные нормы, позволяющие присваивать ветеранский статус без требований к наградам.

Законопроект предусматривает предоставление новым ветеранам набора социальных льгот. В их числе — компенсация 50% расходов на жилищно-коммунальные услуги, приоритет при установке стационарного телефона, преимущество при вступлении в жилищные и гаражные кооперативы, а также при получении земельных участков. Кроме того, предлагается сохранить право на медицинское обслуживание в поликлиниках, к которым граждане были прикреплены до выхода на пенсию, обеспечить их бесплатными протезами и протезно-ортопедическими изделиями, а также предоставить внеочередной доступ к социальным услугам.

По словам Леонида Слуцкого, инициатива призвана подчеркнуть ценность многолетнего честного труда и дать людям с большим стажем ощутимое подтверждение того, что их вклад в развитие страны признан и уважаем государством.

