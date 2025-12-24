Роскачество выявило нарушения в качестве лососевой икры
Роскачество по итогам масштабной проверки лососевой икры обнаружило бактерии группы кишечной палочки в продукции пяти торговых марок, сообщает РИА Новости. При этом, как подчеркнули в организации, ни в одном из образцов не выявлены опасные патогены, включая сальмонеллу и золотистый стафилококк, а также паразиты и их личинки.
Исследование охватило более 20 брендов икры, представленных на российском рынке. Бактерии кишечной группы зафиксированы в продукции марок «Московский рыбокомбинат», «Русское Море», «Красное золото», «Деликатеска» и «Красная икра». Повышенный уровень общей бактериальной обсемененности также выявлен у икры брендов «МорМер» и «Горчаков».
В образцах марки «Москва на волне» специалисты обнаружили превышение допустимого содержания дрожжей. Кроме того, у нескольких производителей отмечены отклонения во вкусе и запахе: горечь, кисловатое послевкусие и посторонний запах. Эти нарушения не противоречат техническим условиям производства, однако не соответствуют стандартам Роскачества.
Отдельные претензии возникли и к содержанию соли. Икра бренда «Деликатеска», изготовленная по ГОСТу, оказалась недосоленной, тогда как продукция марки «365 дней», выпущенная по техническим условиям, напротив, превысила рекомендованные показатели.
В ходе проверки также выявлено повышенное содержание «джуса» — жидкости из поврежденных икринок. Хотя нормативами это не регламентируется, стандарт Роскачества ограничивает его долю 1%, тогда как в ряде банок показатель достигал 9,3%.
Кроме того, ДНК-анализ показал, что икра марки «Авача», заявленная как икра горбуши, фактически оказалась более дорогой икрой кеты. В Роскачестве расценили это как формальное нарушение, вероятно связанное с производственной ошибкой.
После публикации результатов ряд компаний сообщил о запуске внутренних проверок и усилении контроля качества. Отдельные торговые сети также начали работу с поставщиками для устранения выявленных нарушений.
Комментарии читателей Оставить комментарий
— Осетрину прислали второй свежести, — сообщил буфетчик.
— Голубчик, это вздор!
— Чего вздор?
— Вторая свежесть — вот что вздор! Свежесть бывает только одна — первая, она же и последняя. А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая!
Других проблем у нас точно нет...