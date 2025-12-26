Сбербанк введет комиссию за неиспользуемые платежные счета

08:15 26.12.2025

С 1 января 2026 года Сбербанк пересмотрит правила обслуживания платежных счетов физических лиц, к которым не привязаны банковские карты, сообщает РБК со ссылкой на обновленные условия кредитной организации.

Если владелец счета не выполнит требования для бесплатного обслуживания, банк начнет взимать ежемесячную плату: 150 рублей для большинства клиентов и 40 рублей — для молодежи в возрасте от 14 до 21 года. Комиссия будет применяться ко всем подобным счетам клиента.

Избежать платы можно несколькими способами. В частности, достаточно оформить и привязать к счету бесплатную карту, получать на него заработную плату или регулярно оплачивать покупки онлайн либо по QR-коду через мобильное приложение. При этом совокупные расходы по всем счетам и картам Сбербанка должны превышать 5 тыс. рублей в месяц. Еще один вариант — закрыть ненужный платежный счет через офис банка или приложение.

Закрытие возможно только при нулевом остатке: сначала счет блокируется на 30 дней, после чего окончательно закрывается. При этом в банке не уточнили, будет ли начисляться комиссия по «спящим» счетам, если клиент заблокирует их до конца года, но формально они закроются уже после 1 января.

Платежные счета автоматически появились у клиентов Сбербанка с 2023 года — они отображаются в разделе «Кошелек» мобильного приложения. Остаток на таком счете совпадает с суммой на карте, однако пользоваться ими можно независимо. Например, при утере карты счет сохраняется и остается доступным. Расплачиваться напрямую в магазинах или в интернете с него нельзя, но возможны платежи через SberPay и по QR-коду.

В Сбербанке также отмечают, что клиенты могут открывать несколько платежных счетов для распределения расходов — отдельно на повседневные траты, коммунальные платежи или досуг. Для долгосрочных сбережений при этом рекомендуется использовать накопительные счета.