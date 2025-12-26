Сбербанк введет комиссию за неиспользуемые платежные счета
С 1 января 2026 года Сбербанк пересмотрит правила обслуживания платежных счетов физических лиц, к которым не привязаны банковские карты, сообщает РБК со ссылкой на обновленные условия кредитной организации.
Если владелец счета не выполнит требования для бесплатного обслуживания, банк начнет взимать ежемесячную плату: 150 рублей для большинства клиентов и 40 рублей — для молодежи в возрасте от 14 до 21 года. Комиссия будет применяться ко всем подобным счетам клиента.
Избежать платы можно несколькими способами. В частности, достаточно оформить и привязать к счету бесплатную карту, получать на него заработную плату или регулярно оплачивать покупки онлайн либо по QR-коду через мобильное приложение. При этом совокупные расходы по всем счетам и картам Сбербанка должны превышать 5 тыс. рублей в месяц. Еще один вариант — закрыть ненужный платежный счет через офис банка или приложение.
Закрытие возможно только при нулевом остатке: сначала счет блокируется на 30 дней, после чего окончательно закрывается. При этом в банке не уточнили, будет ли начисляться комиссия по «спящим» счетам, если клиент заблокирует их до конца года, но формально они закроются уже после 1 января.
Платежные счета автоматически появились у клиентов Сбербанка с 2023 года — они отображаются в разделе «Кошелек» мобильного приложения. Остаток на таком счете совпадает с суммой на карте, однако пользоваться ими можно независимо. Например, при утере карты счет сохраняется и остается доступным. Расплачиваться напрямую в магазинах или в интернете с него нельзя, но возможны платежи через SberPay и по QR-коду.
В Сбербанке также отмечают, что клиенты могут открывать несколько платежных счетов для распределения расходов — отдельно на повседневные траты, коммунальные платежи или досуг. Для долгосрочных сбережений при этом рекомендуется использовать накопительные счета.
не вижу причин для волнения,потратил 10 мин и все деньги перевел в другой банк.Они очень были рады!Жадность СБ зашкаливает!Самый жлобский банк!
Самый жадный банк
давно уже заждался чубайс.
Ссори..ошибся..Альфа-Банк и 150 рублей в месяц..пришлось срочно бежать разрывать контракт..150 р не лишние
Нормально, люди сократят счета, потом потихонечку унесут вклады, затем унесут ноги, и останется вся эта "экосистема" лишь в москве с таджиками и индусами. Сбер думает что монополист и бесмертен, но посмотрите на почту РФ, что с ней стало? Такая же судьба и у сбера.