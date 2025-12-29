Роспотребнадзор выявил опасные примеси в лимонаде Aloe Vera

08:10 29.12.2025

Роспотребнадзор по итогам внеплановой проверки обнаружил летучие органические соединения в лимонаде Aloe Vera, выпускаемом компанией «ВЕЛЬТА-ПЕНЗА». Об этом сообщили в надзорном ведомстве 29 декабря, сообщает газета «Известия».

В ходе контроля специалисты отобрали восемь образцов готового напитка с различными датами производства — с августа по декабрь 2025 года, а также исследовали концентрат, применявшийся при изготовлении продукции. Лабораторные испытания показали наличие летучих органических соединений в пяти партиях лимонада и в образце концентрата. При этом исследования продолжаются, в том числе на предмет присутствия веществ, не заявленных производителем.

В связи с выявленными нарушениями Роспотребнадзор направил требование о блокировке реализации напитка на торговых и онлайн-площадках оператору системы маркировки и профильной ассоциации интернет-торговли. Эпидемиологическое расследование продолжается и находится на особом контроле ведомства. До получения окончательных результатов федеральных экспертиз гражданам рекомендовано воздержаться от употребления лимонада Aloe Vera данного производителя.

Напомним, поводом для проверки стал инцидент, произошедший 26 декабря в Москве, когда ребенок почувствовал резкое жжение во рту после глотка напитка, купленного в сетевом магазине. По словам отца ребенка, жидкость имела выраженный химический запах. После этого Роспотребнадзор распорядился временно приостановить продажу лимонада, а к проверкам подключились прокуратура и Следственный комитет.