Роспотребнадзор выявил опасные примеси в лимонаде Aloe Vera

Роспотребнадзор по итогам внеплановой проверки обнаружил летучие органические соединения в лимонаде Aloe Vera, выпускаемом компанией «ВЕЛЬТА-ПЕНЗА». Об этом сообщили в надзорном ведомстве 29 декабря, сообщает газета «Известия».

В ходе контроля специалисты отобрали восемь образцов готового напитка с различными датами производства — с августа по декабрь 2025 года, а также исследовали концентрат, применявшийся при изготовлении продукции. Лабораторные испытания показали наличие летучих органических соединений в пяти партиях лимонада и в образце концентрата. При этом исследования продолжаются, в том числе на предмет присутствия веществ, не заявленных производителем.

В связи с выявленными нарушениями Роспотребнадзор направил требование о блокировке реализации напитка на торговых и онлайн-площадках оператору системы маркировки и профильной ассоциации интернет-торговли. Эпидемиологическое расследование продолжается и находится на особом контроле ведомства. До получения окончательных результатов федеральных экспертиз гражданам рекомендовано воздержаться от употребления лимонада Aloe Vera данного производителя.

Напомним, поводом для проверки стал инцидент, произошедший 26 декабря в Москве, когда ребенок почувствовал резкое жжение во рту после глотка напитка, купленного в сетевом магазине. По словам отца ребенка, жидкость имела выраженный химический запах. После этого Роспотребнадзор распорядился временно приостановить продажу лимонада, а к проверкам подключились прокуратура и Следственный комитет.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Путин дал поручение по этнографическому изучению русского народа
© KM.RU, Алексей Белкин
Курс на исламизацию России – официальная доктрина?
В России хотят ввести уникальный ID для каждого интернет-пользователя
Анатолий Чубайс © KM.RU, Алексей Белкин
Суд арестовал имущество Анатолия Чубайса
Избранное
«Сергий Радонежский: любовью и единением спасемся», 14 октября, КЗ «Зарядье»
Виталий Аверьянов «Пророчество Серафима. Третий час песен»
Кинопремьера «Легенда о самбо»: самый главный бой за звание Человека
«ЛГБТизация» за фасадом бандеризации: Украина как она есть
Почему ребенок не слушается вас
Бранимир «Ждут домой»
Найк Борзов устроил вечер отгадывания загадок в свой день рождения
Содержание и уход за морскими свинками
Михаил Бугаев («Гран-КуражЪ»): «Редко кому удается выпустить свой условный «Герой асфальта», когда группе уже больше 15-ти лет»
7 отличий «Детские сны» (новогодняя)
Группировка Свердловск «Джинсы»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации