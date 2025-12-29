Путин подписал закон о самозапрете на участие в азартных играх

15:46 29.12.2025

С 1 сентября 2026 года в России начнет действовать механизм самозапрета на участие в азартных играх. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.

Граждане смогут добровольно отказаться от игры в казино, букмекерских конторах, тотализаторах, залах игровых автоматов, а также от онлайн-форматов. Для этого нужно будет подать заявление через портал "Госуслуги" или в МФЦ. После подачи заявления человек включается в специальный реестр минимум на 12 месяцев — отменить запрет досрочно будет нельзя, пишет "Российская газета".

Организаторам азартных игр запретят допускать таких граждан к участию и направлять им рекламу. Также они будут обязаны информировать о порядке оформления самозапрета на своих сайтах и в пунктах приема ставок.