Путин подписал закон о самозапрете на участие в азартных играх
С 1 сентября 2026 года в России начнет действовать механизм самозапрета на участие в азартных играх. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.
Граждане смогут добровольно отказаться от игры в казино, букмекерских конторах, тотализаторах, залах игровых автоматов, а также от онлайн-форматов. Для этого нужно будет подать заявление через портал "Госуслуги" или в МФЦ. После подачи заявления человек включается в специальный реестр минимум на 12 месяцев — отменить запрет досрочно будет нельзя, пишет "Российская газета".
Организаторам азартных игр запретят допускать таких граждан к участию и направлять им рекламу. Также они будут обязаны информировать о порядке оформления самозапрета на своих сайтах и в пунктах приема ставок.
Осталось только подписать закон о самозапрете употребления спиртных напитков для алкогодиков... А там недалеко и до закона о самозапрете употребления наркотиков...
Ну. прямо страна чудес!!!
Ну вот и еще один самозапрет разрешили! Самозапрет на кредиты, на ягоды, на валежник. А теперь на азартные игры, на девочек,,,. Куда податься? Интересно а футбол , хоккей -это азартные игры. Ух какие там вертятся деньжищи и еще говорят игроков как рабов продает.
Раньше зеля одевался в военную форму и всех смешил. Теперь кремлевский вова взял эту моду! Оденется в пиксельку и вещает, как ему кажется, на современную тему ИИ! Хотя пузырь уже сдувается. Тут еще один самозапрет. Может лучше мигрантов и диаспоры запретить - это хотя бы преступность снизит на 95% Но где там, лишь бы чушь молоть, то вова, то попы с дурацкими призывами...
будет указ о самозапрете для наркоманов ?
Не хочешь, не участвуешь. Насильно никто не заставляет.
Только что из МФЦ: судя по тому бардаку, который был, есть и скорее всего будет там, данное действо не имеет реального воплощения, но ни кто не запрещает подписывать любые бумажки.