Китай вышел на второе место по поставкам мандаринов в Россию

По итогам десяти месяцев прошлого года ключевыми поставщиками мандаринов на российский рынок стали Турция, Китай и Южно-Африканская Республика. Такие выводы следуют из расчетов на основе данных платформы ООН Comtrade и открытых источников, пишет РИА Новости.

Лидером по объемам поставок традиционно осталась Турция: за январь–октябрь в Россию ввезли 209,7 тыс. тонн мандаринов. Однако этот показатель оказался на 5% ниже, чем за аналогичный период 2024 года.

На вторую строчку рейтинга поднялся Китай, который за год значительно нарастил экспорт — более 60 тыс. тонн, что на 23% превышает прошлогодний результат. Далее следует ЮАР с объемом 58,6 тыс. тонн, хотя поставки из этой страны сократились на 8%. В пятерку ведущих поставщиков также вошли Марокко, увеличившее экспорт в 1,8 раза до 34,4 тыс. тонн, и Египет, сокративший отгрузки вдвое — до 21,3 тыс. тонн.

Среди заметных экспортеров в РФ остается Абхазия. По информации республиканского таможенного комитета, с начала цитрусового сезона, стартовавшего в ноябре 2025 года, и до середины декабря в Россию было отправлено 19,2 тыс. тонн мандаринов.

В десятку крупнейших стран-поставщиков также вошли Аргентина (2,7 тыс. тонн), Казахстан (2,6 тыс. тонн), Нидерланды (1,43 тыс. тонн), Литва (1,4 тыс. тонн) и Грузия (1,2 тыс. тонн).

Самыми дорогими оказались мандарины из Египта — в среднем 142,1 рубля за килограмм. Высокие цены также зафиксированы у импорта из Литвы (129,5 рубля), ЮАР (127 рублей) и Нидерландов (122,1 рубля). Более доступной продукция была из Грузии — 75,9 рубля за килограмм, Аргентины — 60,4 рубля, Китая — 59,5 рубля, Турции — 42,2 рубля и Марокко — 37,8 рубля.

Китай создал «клон» американской планирующей бомбы JSOW
