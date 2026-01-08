МИД России назвал захват танкера «Маринера» нарушением международного права

Здание МИД РФ © KM.RU, Илья Шабардин

Россия обеспокоена захватом США нефтяного танкера «Маринера», шедшего под флагом РФ в Северной Атлантике, и призывает американскую сторону вернуться к принципам международного морского права. Как заявили в пресс-службе российского МИДа, РФ неоднократно сообщала США о принадлежности судна и его гражданском мирном статусе, пишет «Коммерсант».

В МИД России напомнили, что остановка и досмотр судна в открытом море возможны только по закрытому перечню оснований (пиратство или работорговля), неприменимых к «Маринере». В остальных случаях, отметили в ведомстве, подобные действия допустимы только с разрешения государства, под флагом которого танкер идет. Россия же такого разрешения не давала, подчеркнули в МИДе, и выражала протест продолжительному преследованию судна со стороны береговой охраны США.

В нынешних условиях, добавили в российском ведомстве, захват танкера и взятие в плен экипажа можно охарактеризовать только как «грубейшее нарушение основополагающих принципов и норм международного морского права, а также свободы судоходства».

Как пояснили в МИДе, односторонние санкции США носят нелегитимный характер и не могут стать основанием для захвата судна в открытом море. Результатом подобного инцидента, по убеждению ведомства, может стать наращивание военно-политической напряженности в Евро-Атлантике.

В российском министерстве вновь потребовали от США гуманно относиться к находящимся на судне россиянам и разрешить им вернуться домой. На танкере также есть граждане нескольких других государств. По данным РЕН ТВ, на борту находился экипаж из 28 человек: 20 граждан Украины, 6 (включая капитана) граждан Грузии и 2 гражданина России.

7 января военно-морские силы США высадились на танкер, когда тот находился в международных водах. По информации Минтранса России, «Маринера» получило временное разрешение на плавание под флагом РФ 24 декабря прошлого года. Вице-президент США Джей Ди Вэнс говорил, что судно ходило под этим флагом для обхода санкций.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 09.01.2026, 09:24
    Гость: Н-ст

    За ентим нарушением США и Великобританией наблюдал личный состав подлодки и крейсера,посланные с приказом не стрелять..

  3. 09.01.2026, 08:38
    Гость: Ник

    Когда главнокомандующий в глубокой спячке у остальных наступает импотенция действий. Что мы и видим.

  5. 09.01.2026, 07:22
    Гость: Да да да

    Сам видел. Наши моряки пригласили их в гости, чай попить, а Зеленский раздул тут понимаешь...

Все комментарии (12)
