Захваченный США танкер сменил флаг на российский во время преследования
Захваченный США танкер "Маринера" сменил флаг на российский, когда его уже преследовал корабль американской береговой охраны, сообщает РЕН ТВ. До этого момента он был зафрахтован частным трейдером под флагом Гайаны.
По данным телеканала, танкер находился неподалеку от Венесуэлы, когда США потребовали подтверждения от властей Гайаны, что страна предоставила кораблю свой флаг. Судно не подчинилось требованиям и сменило курс, уйдя в Атлантический океан. Тогда же началась погоня.
По пути следования капитан танкера сменил название судна и получил от капитана порта Сочи временную регистрацию на российский флаг. Источник РЕН ТВ подчеркнул, что эти действия были выполнены на законном основании. Несмотря на это, танкер задержали.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News заявил, что захваченный танкер ходил под флагом России для обхода американских санкций. До декабря 2025 года судно носило название Bella 1 и ходило под флагом Панамы.
"Это был фальшивый российский нефтяной танкер. Они, по сути, пытались выдать себя за российский нефтяной танкер, чтобы обойти санкции", - приводит его слова "Коммерсант".
На борту судна находился экипаж из 28 человек: 20 граждан Украины, 6 (включая капитана) граждан Грузии и 2 гражданина России.
Береговая охрана США показала кадры с захваченным танкером "Маринера".
У богоизбранных понятия о гражданстве и территориальному местонахождению весьма опосредованы... А Бухарские они, Питерские или Бакинские - не принципиально, принципиально - чтобы деньги были связаны!
Неизвестно какого хозяина с неизвестным гражданством и разношерстым экипажем, плавающая неизвестно под каким флагом, в случае ее задержания вдруг поднимала советский флаг - можно пример?
Думаю, скоро народ их задаст.
И какой ответ предполагается? ТРК Москва пр-ли (под бодрые вопли путриотов "Да кому нужна эта старая лоханка!"), приблизительно под такие же вопли решили "на иголки" Кузю пустить, у РФ остался, практически, только "флот зеленой воды", так что сопровождать свои суда попросту нечем!
Можно было бы авиационной поддержкой, если бы той же самой Венесуэлле бабло не просто так давали, но хотя бы базы там поставили, вот только нет у РФ денег и на базы, и на многочисленных генералов с их поместьями...
Разве что арестовать ЗВР США, хранящиеся в РФ? Ах, да, США свои ЗВР у вероятных противников не держат...
Так какой ответ предполагается от насквозь прогнившей верхушки?
Бу-га-га!
За почти четыре года невойны руководство РФ и его придворные СМИ чуть ли не каждый день поливают Зелю, как могут, но хоть раз ударить по его резиденциям так и не осмелились!