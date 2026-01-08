Захваченный США танкер сменил флаг на российский во время преследования

12:01 8.01.2026

Захваченный США танкер "Маринера" сменил флаг на российский, когда его уже преследовал корабль американской береговой охраны, сообщает РЕН ТВ. До этого момента он был зафрахтован частным трейдером под флагом Гайаны.

По данным телеканала, танкер находился неподалеку от Венесуэлы, когда США потребовали подтверждения от властей Гайаны, что страна предоставила кораблю свой флаг. Судно не подчинилось требованиям и сменило курс, уйдя в Атлантический океан. Тогда же началась погоня.

По пути следования капитан танкера сменил название судна и получил от капитана порта Сочи временную регистрацию на российский флаг. Источник РЕН ТВ подчеркнул, что эти действия были выполнены на законном основании. Несмотря на это, танкер задержали.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News заявил, что захваченный танкер ходил под флагом России для обхода американских санкций. До декабря 2025 года судно носило название Bella 1 и ходило под флагом Панамы.

"Это был фальшивый российский нефтяной танкер. Они, по сути, пытались выдать себя за российский нефтяной танкер, чтобы обойти санкции", - приводит его слова "Коммерсант".

На борту судна находился экипаж из 28 человек: 20 граждан Украины, 6 (включая капитана) граждан Грузии и 2 гражданина России.

Береговая охрана США показала кадры с захваченным танкером "Маринера".