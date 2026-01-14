Володин попросил депутатов обсуждать острые инициативы в закрытом режиме

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил депутатам различные их инициативы сначала обсуждать в закрытом режиме и уже после этого рассказывать о них публично и вносить соответствующие законопроекты в нижнюю палату. Про это спикер рассказал 14 января в закрытой от СМИ части пленарного заседания, сообщают «Ведомости»

«Надо находить возможность обсуждать самые острые темы и где-то неприятные, понимая, что это необходимо. И делать это в таком [закрытом] формате – если мы хотим добиться решения, а не других каких-то результатов», – сказал Володин.

В свою очередь депутатам «Единой России» фракция разослала сообщения о том, что на балконе в зале пленарных заседаний работают фотокорреспонденты с длиннофокусными объективами, которые их фотографируют. Поэтому аппарат фракции просит депутатов помнить о том, что они в любой момент могут попасть в объектив. 

  1. 15.01.2026, 01:14
    Гость: кто то очень любит врать

    Как совершенно верно сказал Илон Маск:
    У Государства Не Должно быть никаких секретов от народа - это Публичный Институт.
    Однако совершенно очевидно что левые возвели вокруг нас тюремные стены, разглагольствуя о "правах" и "светлом будущем".

  3. 15.01.2026, 00:17
    Гость: А,кто позволил делать такие заявления Володину?

    Народ СВОИ заработанные деньги тратит на содержание володиных и прочих депутатов,а от них только сплошные антинародные законы и всё время втихаря.Тогда на фига их ,как бы,выбирать? И,без депутатов в государстве у россиян нахлебников выше крыши.Давно пора оставить по 2 человека от Федерального округа,на случай болезни одного,и хватит.89х2=178 человек-вот и всё,довольно.Также провести оптимизацию и по областным Думам.И,чтобы только с Одним РОССИЙСКИМ ГРАЖДАНСТВОМ,безо всяких других+без ВНЖ.А,то развели рассадник тунеядства:как ни посмотришь,в зале почти пусто-они своими делами(не государственными,основными) занимаются,-за что им платить??? Вот и пора их освободить от государственной службы,она им не нужна,они там только деньги российских налогоплательщиков получают от полумиллиона в МЕСЯЦ и до 700 тысяч+ кучу разных льгот.Народ ,в подавляющем большинстве,обнищал,в стране сво,возможно,именно сейчас пришла пора оптимизировать лишние рты,которые привыкли слишком сытно есть,а как работники,они лишние.

  4. 14.01.2026, 23:02
    Гость: Депутатам

    и володину, для начала, дали бы конституцию почитать, а то срам один, а не законы.

