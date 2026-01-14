Володин попросил депутатов обсуждать острые инициативы в закрытом режиме

19:08 14.01.2026

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил депутатам различные их инициативы сначала обсуждать в закрытом режиме и уже после этого рассказывать о них публично и вносить соответствующие законопроекты в нижнюю палату. Про это спикер рассказал 14 января в закрытой от СМИ части пленарного заседания, сообщают «Ведомости».

«Надо находить возможность обсуждать самые острые темы и где-то неприятные, понимая, что это необходимо. И делать это в таком [закрытом] формате – если мы хотим добиться решения, а не других каких-то результатов», – сказал Володин.

В свою очередь депутатам «Единой России» фракция разослала сообщения о том, что на балконе в зале пленарных заседаний работают фотокорреспонденты с длиннофокусными объективами, которые их фотографируют. Поэтому аппарат фракции просит депутатов помнить о том, что они в любой момент могут попасть в объектив.