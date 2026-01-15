Кремль не подтвердил согласие РФ на миротворцев из разных стран на Украине
Кремль не стал подтверждать информацию, что Россия готова согласиться на размещение миротворческого контингента на Украине, если кроме прочих в него войдут также военные из Китая и стран глобального юга.
"Подтвердить не могу", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос, пишет ТАСС.
надо радоваться что Калининград в Кенигсберг не хотят превратить и там разместить миртоворцев,а не выделываться и "разрешать-не разрешать".Как там сказал-то? "Нравиццо не нравиццо,терпи моя красавиццо" Ну вот же,умнО.
Проблема в том, что согласие Кремля на ввод иностранных "миротворцев" и не нужно. Введут и без согласия.
А на Украине сейчас буйствуют бАндеровцы.
В Белоруссии над местным населением изгалялись и издевались также партизаны,Известен отряд энкеведистов под командованием дяди Васи Воротянского.Этот отряд "прославился"своими действиями в районе деревни Хатынь,когда они застрелили немецкого связиста гаупмана Ханса Вельке,олимпийского чемпиона в толкании ядра,любимца Гитлера.Немецкий карательный отряд и украинско-белорусские полицаи после этого спалили Хатынь вместе с жителями и недалеко от этого места еще расстреляли 26 женщин-лесорубов.
нет ни в "орешнике", ни в других кремлевских пугалках. К тому же о каждом пуске заранее информируют западных партнеров. Вот так дядя, или тетя, или И.И.