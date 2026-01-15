Кремль не подтвердил согласие РФ на миротворцев из разных стран на Украине

14:20 15.01.2026

Кремль не стал подтверждать информацию, что Россия готова согласиться на размещение миротворческого контингента на Украине, если кроме прочих в него войдут также военные из Китая и стран глобального юга.

"Подтвердить не могу", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос, пишет ТАСС.