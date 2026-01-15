Кремль не подтвердил согласие РФ на миротворцев из разных стран на Украине

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Кремль не стал подтверждать информацию, что Россия готова согласиться на размещение миротворческого контингента на Украине, если кроме прочих в него войдут также военные из Китая и стран глобального юга.

"Подтвердить не могу", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос, пишет ТАСС

  1. 15.01.2026, 22:43
    Гость: какая связь "согласия" и "ввода миротворцев"

    надо радоваться что Калининград в Кенигсберг не хотят превратить и там разместить миртоворцев,а не выделываться и "разрешать-не разрешать".Как там сказал-то? "Нравиццо не нравиццо,терпи моя красавиццо" Ну вот же,умнО.

  2. 15.01.2026, 21:19
    Гость: Гость

    Проблема в том, что согласие Кремля на ввод иностранных "миротворцев" и не нужно. Введут и без согласия.

  4. 15.01.2026, 20:19
    Гость: АНТУАН

    В Белоруссии над местным населением изгалялись и издевались также партизаны,Известен отряд энкеведистов под командованием дяди Васи Воротянского.Этот отряд "прославился"своими действиями в районе деревни Хатынь,когда они застрелили немецкого связиста гаупмана Ханса Вельке,олимпийского чемпиона в толкании ядра,любимца Гитлера.Немецкий карательный отряд и украинско-белорусские полицаи после этого спалили Хатынь вместе с жителями и недалеко от этого места еще расстреляли 26 женщин-лесорубов.

  5. 15.01.2026, 19:29
    Гость: Ничего страшного

    нет ни в "орешнике", ни в других кремлевских пугалках. К тому же о каждом пуске заранее информируют западных партнеров. Вот так дядя, или тетя, или И.И.

Все комментарии (21)
