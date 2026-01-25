Минпросвещения предложило блокировать сайты с готовыми домашними заданиями

14:10 25.01.2026

Минпросвещения России подготовило проект поправок к федеральному закону "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", предусматривающий запрет распространения готовых заданий.

"Законопроект предполагает запрет на распространение информации о контрольно-измерительных материалах (КИМ) ЕГЭ/ ОГЭ, готовых решений заданий всероссийской олимпиады школьников и заданий из учебников и пособий, включенных в федеральный перечень, за исключением данных, содержащихся непосредственно в них", - сообщили ТАСС в ведомстве.

Новые меры призваны оградить образовательный процесс от недобросовестного использования готовых решений, повысить мотивацию школьников к самостоятельной работе. Предполагается, что в случае размещения на сайтах готовых решений из учебников, олимпиадных заданий, КИМ и решений доступ к ним будет оперативно блокироваться Роскомнадзором.

В министерстве уточнили, что предлагаемые ограничения носят адресный характер. Они не предполагают полного запрета любых вспомогательных материалов. Официальные данные из учебников и их электронных версий, а также задания и решения, опубликованные самими организаторами всероссийских олимпиад школьников (ВсОШ), будут разрешены к размещению.