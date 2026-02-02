Ученых попросили согласовывать командировки в недружественные страны

12:00 2.02.2026

После ареста в Польше российского археолога Александра Бутягина по запросу Украины Минобрнауки России рекомендовало вузам и НИИ согласовывать с ведомством приглашения на мероприятия в «недружественные» страны, пишут «Ведомости».

Список включает 49 стран — в основном ЕС, G7 и три азиатские (Сингапур, Южная Корея, Япония), поддержавшие антироссийские санкции. Турция (член НАТО) в него не входит.

По словам собеседника «Ведомостей» в академической среде, в одном федеральном вузе еще до письма Минобрнауки уже заморозили весенние загранкомандировки нескольким ученым. Арест Бутягина усугубил проблемы с научным обменом, отмечает источник издания. Кроме того, несколкьо российских ученых, командировки которых пока в силе, опасаются политических задержаний на Западе, несмотря на отсутствие их позиций по конфликту на Украине.