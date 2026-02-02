Ученых попросили согласовывать командировки в недружественные страны

После ареста в Польше российского археолога Александра Бутягина по запросу Украины Минобрнауки России рекомендовало вузам и НИИ согласовывать с ведомством приглашения на мероприятия в «недружественные» страны, пишут «Ведомости».

Список включает 49 стран — в основном ЕС, G7 и три азиатские (Сингапур, Южная Корея, Япония), поддержавшие антироссийские санкции. Турция (член НАТО) в него не входит.

По словам собеседника «Ведомостей» в академической среде, в одном федеральном вузе еще до письма Минобрнауки уже заморозили весенние загранкомандировки нескольким ученым. Арест Бутягина усугубил проблемы с научным обменом, отмечает источник издания. Кроме того, несколкьо российских ученых, командировки которых пока в силе, опасаются политических задержаний на Западе, несмотря на отсутствие их позиций по конфликту на Украине.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 02.02.2026, 13:34
    Гость: Лев Ландау

    Учёными бывают собаки, и то после того, как их научат. Мы — научные работники!

  4. 02.02.2026, 13:33
    Гость: А какие и ЗАЧЕМ туда могут быть "командировки" ?

    Иногда научные работы лучше делать в кооперации. Например, развитие тепломассообмена подразумевает не только экспериментальные исследования, но и математическое моделирование. Для эксперимента нужно помещение, доростоящее оборудование и персонал. В энергетической сверхдержаве я не могу заниматься экспериментом из-за отсутствия денег: все средства ушли на дворцы и денацификацию Украины. А у китайцев денег на науку с каждый годом выделяют всё больше и больше. Поэтому эксперимент китайцы делают под моим чутким руководством: они бесплатно получают навыки и опыт, а я - бесплатно экспериментальные данные.
  5. 02.02.2026, 13:08
    Гость: Юляша

    А какие и ЗАЧЕМ туда могут быть "командировки" ?
    Таких "командировочных" надо очень серьезно проверять.

