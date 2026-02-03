Россиян призвали не трогать животных за рубежом, чтобы не заразиться
Роспотребнадзор предостерег россиян от контактов с животными за границей на фоне выявления в Подмосковье случая завозной оспы обезьян. В ведомстве завили, что эпицентром распространения заболевания остается Африка, но и в других регионах стоит вести себя благоразумно.
"Пребывая в зарубежных поездках, гражданам следует избегать контакта с животными, которые могут быть носителями вируса, в особенности с грызунами и приматами. Заражение возможно при контакте с поврежденными участками кожи инфицированного человека, предметами, контаминированными биологическими жидкостями больного человека. Для профилактики заболевания необходимо тщательно соблюдать правила личной гигиены", - цитирует сообщение Роспотребнадзора Накануне.RU.
Ведомство предупредило и о необходимости соблюдения базовых профилактических правил (маска, гигиена рук) при общении с людьми, приехавшими из стран, где зафиксированы случаи заболевания (в случае, если приехавший ощущает недомогание).
Что касается выявленного пациента с оспой обезьян, то он был госпитализирован в инфекционный стационар с характерной сыпью. Диагноз подтвердили анализы. Роспотребнадзор сейчас проверяет контактных лиц.
Обезьянья оспа - инфекционное заболевание животных и человека, характеризующееся лихорадкой, общей интоксикацией и появлением сыпи.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Прививки в комплект с рекомендациями в Студию!
Девушка-туристка из России на Кубе подобрала на пляже больную чайку и пыталась её вылечить. Заразилась орнитозом и умерла.
Границей чего?
и двуногих не трогать ??