Россиян призвали не трогать животных за рубежом, чтобы не заразиться

© KM.RU, Наталья Ступникова

Роспотребнадзор предостерег россиян от контактов с животными за границей на фоне выявления в Подмосковье случая завозной оспы обезьян. В ведомстве завили, что эпицентром распространения заболевания остается Африка, но и в других регионах стоит вести себя благоразумно.

"Пребывая в зарубежных поездках, гражданам следует избегать контакта с животными, которые могут быть носителями вируса, в особенности с грызунами и приматами. Заражение возможно при контакте с поврежденными участками кожи инфицированного человека, предметами, контаминированными биологическими жидкостями больного человека. Для профилактики заболевания необходимо тщательно соблюдать правила личной гигиены", - цитирует сообщение Роспотребнадзора Накануне.RU.

Ведомство предупредило и о необходимости соблюдения базовых профилактических правил (маска, гигиена рук) при общении с людьми, приехавшими из стран, где зафиксированы случаи заболевания (в случае, если приехавший ощущает недомогание).

Что касается выявленного пациента с оспой обезьян, то он был госпитализирован в инфекционный стационар с характерной сыпью. Диагноз подтвердили анализы. Роспотребнадзор сейчас проверяет контактных лиц.

Обезьянья оспа - инфекционное заболевание животных и человека, характеризующееся лихорадкой, общей интоксикацией и появлением сыпи.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 03.02.2026, 18:41
    Гость: Так и есть

    Девушка-туристка из России на Кубе подобрала на пляже больную чайку и пыталась её вылечить. Заразилась орнитозом и умерла.

Все комментарии (5)
Выбор читателей
© KM.RU, Петр Чайников
Матвиенко: сотрудники «Почты России» «скоро разбегутся»
В России окончательно откажутся от системы «бакалавр - магистр» с осени
Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
Песков: Зеленский не отреагировал на приглашение в Москву
Продукты питания © KM.RU, Илья Шабардин
Два йогурта вместо двадцати. Почему сети и производители сокращают ассортимент
Избранное
Аркадий Райкин: человек с тысячью лиц
Жанна Агузарова, 5 февраля, «ГлавКлуб»
Натуральные способы облегчения боли в пояснице
Влажная среда «Трахозавр и Лесник» (интернет-сингл)
«Бони НЕМ», 9 июля, Концерт на теплоходе «Ривьера»
«TODD», 28 января, Crocus City Hall
«Спустя 30 лет после исчезновения Союза появилась другая порода людей – постперестроечных манкуртов»
Созвездие N feat. Ада Петербургская «Ты разобьешь мое сердце» (интернет-сингл)
Херсонщина и Запорожье: направления интеграции и барьеры
«Особенное, взволнованное состояние»: почему дети попадали в обморок на школьной линейке
Дмитрий Ревякин назвал Тверь «царским городом»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации