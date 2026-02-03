В Ленинградской области в водоеме нашли тело пропавшего мальчика

10:34 3.02.2026

Тело пропавшего девятилетнего мальчика нашли в водоеме в Ломоносовском районе Ленинградской области, сообщил СК России.

"В ближайшее время будет проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе судебно-медицинская. С подозреваемым также будут проведены следственные действия", — цитирует завление ведомства РИА Новости.

30 января около 14:00 девятилетний школьник Павел вышел из дома в Красносельском районе Санкт-Петербурга и не вернулся. В тот же день камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мальчик сел в автомобиль к неизвестному мужчине у гипермаркета "Лента" на Таллинском шоссе.

В день исчезновения Павел собирался пойти кататься с горки и заходил в здание гипермаркета. Очевидцы сообщали, что незадолго до исчезновения ребенок находился на парковке возле магазина и мыл фары у автомобилей. Местные жители и сотрудники расположенных поблизости заведений рассказывали журналистам, что дети нередко приходили в торговую зону погреться и поесть.

По свидетельствам очевидцев, в день пропажи мальчик просил еду у кафе, после чего сел в белый внедорожник незнакомого мужчины. После этого его больше никто не видел, описывает события Газета.RU.

Правоохранительные органы с первых дней рассматривали версию похищения. По данным источников в силовых структурах, основной рабочей версией являлось похищение ребенка с последующим убийством.

По информации СМИ, в день исчезновения мужчина, впоследствии задержанный, предлагал Павлу и другим детям покататься на машине и "побыть с ним за деньги".

Подозреваемый в похищении и убийстве мальчика. Фото © соцсети

2 февраля на территории Псковской области при попытке скрыться полиция задержала мужчину, в автомобиль которого школьник сел в день исчезновения. Подозреваемого зовут Петр Ж., ему 38 лет, он уроженец города Новодружеска в ЛНР. Несколько лет назад он переехал в Санкт-Петербург и работал в строительной сфере.

Главное следственное управление СК по Санкт-Петербургу расследует уголовное дело, возбужденное по факту исчезновения ребенка по пункту "в" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса России — убийство малолетнего. Ему может грозить до пожизненного заключения.

Подозреваемый признал вину. Это следует из видео, опубликованного Следственным комитетом России.