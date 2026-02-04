МИД РФ: США не ответили на предложение Путина по ДСНВ
Россия учтет отсутствие ответа США на идею президента Владимира Путина по Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) при определении политики в сфере стратегических вооружений, заявило Министерство иностранных дел.
"С практической точки зрения наша страна рассматривает подобное развитие событий как данность, требующую учета при определении дальнейшей российской политики на указанном направлении", — цитирует заявление дипведомства РИА Новости.
Там уточнили, что на готовность Штатов следовать предложенному порядку действий не указывают и публичные комментарии американцев. Таким образом, стороны больше не связаны договором, и Россия будет готова к решительным контрмерам при возникновении угроз своей безопасности.
Вместе с тем Москва по-прежнему открыта к поиску путей стабилизации обстановки на основе равноправного диалога, подчеркнули в министерстве.
Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что истечение срока действия ДСНВ негативно повлияет на стратегическую безопасность, поскольку две страны с крупнейшими ядерными арсеналами останутся без основополагающего документа, который бы вводил над ними контроль.
