МИД РФ: США не ответили на предложение Путина по ДСНВ

23:21 4.02.2026

Россия учтет отсутствие ответа США на идею президента Владимира Путина по Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) при определении политики в сфере стратегических вооружений, заявило Министерство иностранных дел.

"С практической точки зрения наша страна рассматривает подобное развитие событий как данность, требующую учета при определении дальнейшей российской политики на указанном направлении", — цитирует заявление дипведомства РИА Новости.

Там уточнили, что на готовность Штатов следовать предложенному порядку действий не указывают и публичные комментарии американцев. Таким образом, стороны больше не связаны договором, и Россия будет готова к решительным контрмерам при возникновении угроз своей безопасности.

Вместе с тем Москва по-прежнему открыта к поиску путей стабилизации обстановки на основе равноправного диалога, подчеркнули в министерстве.

Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что истечение срока действия ДСНВ негативно повлияет на стратегическую безопасность, поскольку две страны с крупнейшими ядерными арсеналами останутся без основополагающего документа, который бы вводил над ними контроль.