В российских вузах сократили 47 тысяч платных мест
Минобрнауки РФ сообщило о сокращении 47 тыс. платных мест в российских вузах в связи с принятием закона о государственном регулировании платного приема.
"В настоящий момент сокращено 47 тыс., или 13%, от числа платных мест направлений подготовки и специальностей, определенных соответствующим перечнем", - цитирует сообщение министерства "Интерфакс".
Как отмечается, сокращение затронуло преимущественно негосударственный сектор образования и такие направления подготовки, как экономика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью.
С 1 сентября 2025 года вступил в силу закон о государственном регулировании платного приема в российские университеты, по которому правительство России наделяется полномочиями устанавливать вузам предельное число коммерческих мест.
