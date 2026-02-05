В российских вузах сократили 47 тысяч платных мест

Абитуриенты МГУ © KM.RU, Илья Шабардин

Минобрнауки РФ сообщило о сокращении 47 тыс. платных мест в российских вузах в связи с принятием закона о государственном регулировании платного приема.

"В настоящий момент сокращено 47 тыс., или 13%, от числа платных мест направлений подготовки и специальностей, определенных соответствующим перечнем", - цитирует сообщение министерства "Интерфакс".

Как отмечается, сокращение затронуло преимущественно негосударственный сектор образования и такие направления подготовки, как экономика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью.

С 1 сентября 2025 года вступил в силу закон о государственном регулировании платного приема в российские университеты, по которому правительство России наделяется полномочиями устанавливать вузам предельное число коммерческих мест. 

  1. 05.02.2026, 16:59
    Гость: Юри_й

    Кому какое дело, как они востребованы или нет, они платят деньги, свои, не твои
    Что за вечное желание считать чужие деньги

  3. 05.02.2026, 16:55
    Гость: Сидор Карпыч

    ..."...Скажу без протокола - чему нас учит,так сказать семья и Школа".....
    Так ВОТ:наштампованных и мало кому сегодня нужных ИТРов хватит с лихвой на ближайшие 30 лет точно.Я и сам из них,и даже еще под финал в СССР ушел из НИИ зарабатывать нормально.Так что все эти "Вузы" нужно просто ЗАКРЫТЬ.Может быть оставить пару-другую,для действительно ОЧЕНЬ одаренных молодых людей,но государственных(!)и ни разу не платных,со строжайшим многоступенчатым отбором.

