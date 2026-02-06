В Москве совершено покушение на высокопоставленного сотрудника Минобороны

11:25 6.02.2026

В Москве совершили покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"По данным следствия, 6 февраля в жилом доме, расположенном на Волоколамском шоссе в Москве, пока неустановленное лицо произвело несколько выстрелов в мужчину и скрылось с места происшествия. Потерпевший госпитализирован в одну из городских больниц", — приводит ее слова РИА Новости.

Стрелявшего в генерала ищут. Следователи и криминалисты изучают записи с камер видеонаблюдения и допрашивают очевидцев.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте огнестрельного оружия. Столичная прокуратура взяла расследование под контроль.

Как сообщает "База" со ссылкой на очевидцев происшествия, покушение произошло на лестничной клетке жилого дома на Волоколамском шоссе, когда Алексеев выходил из квартиры. Преступник несколько раз выстрелил в спину генерал-лейтенанту и скрылся. Владимир Алексеев выжил, его госпитализировали.

64-летний Владимир Алексеев занимает должность первого замначальника Главного управления Генштаба ВС. В 2017 году он стал Героем России.