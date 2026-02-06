В Москве совершено покушение на высокопоставленного сотрудника Минобороны

В Москве совершили покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"По данным следствия, 6 февраля в жилом доме, расположенном на Волоколамском шоссе в Москве, пока неустановленное лицо произвело несколько выстрелов в мужчину и скрылось с места происшествия. Потерпевший госпитализирован в одну из городских больниц", — приводит ее слова РИА Новости.

Стрелявшего в генерала ищут. Следователи и криминалисты изучают записи с камер видеонаблюдения и допрашивают очевидцев.
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте огнестрельного оружия. Столичная прокуратура взяла расследование под контроль.

Как сообщает "База" со ссылкой на очевидцев происшествия, покушение произошло на лестничной клетке жилого дома на Волоколамском шоссе, когда Алексеев выходил из квартиры. Преступник несколько раз выстрелил в спину генерал-лейтенанту  и скрылся. Владимир Алексеев выжил, его госпитализировали.

64-летний Владимир Алексеев занимает должность первого замначальника Главного управления Генштаба ВС. В 2017 году он стал Героем России.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 06.02.2026, 16:24
    Гость: stalker

    И что это доказывает ? Разве это первое покушение на наших высокопоставленных военных ? Нет. Почему выводы не сделаны ? А если сделаны, то почему история повторяется ? И потом, где наши ответные действия ?

  3. 06.02.2026, 15:37
    Гость: как будто наводчики-"кроты" есть....

    степаныч-- это же второй маргелов!!
    тот-"дядя Вася", а он-- Степаныч....

  5. 06.02.2026, 15:12
    Гость: нет цензурных слов. НИКАКИХ нет....

    переговоры,только переговоры !!
    так-... ??
    а только что генштабисты в абу-даби обнимались с фашистами....

Все комментарии (20)
