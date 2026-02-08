Лавров: РФ не собирается нападать на Европу, но готова дать военный ответ
Россия не собирается нападать на Европу, но готова дать полноценный военный ответ в случае необходимости. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе "Итоги недели" на телеканале НТВ.
"Ни на какую Европу мы не собираемся нападать, нам это совершенно ни к чему. И если вдруг Европа вот эти свои угрозы подготовиться к войне против нас реализует и начнет нападать на Российскую Федерацию, президент сказал, что это будет не специальной военной операцией с нашей стороны, это будет полноценный военный ответ всеми имеющимися военными средствами в соответствии с доктринальными документами на этот счет", - приводит слова главы МИД РФ ТАСС.
В декабре президент РФ Владимир Путин в ходе "Итогов года" заявил, что не Россия воюет с Западом, а Запад с Россией руками украинских националистов. Ранее российский лидер отмечал, что РФ не собиралась и не собирается воевать с Европой. Путин подчеркивал при этом, что если Европа вдруг начнет войну, то не может быть сомнений в том, что Россия готова "прямо сейчас".
Комментарии читателей Оставить комментарий
В это тысячепервое предупреждение давно не верят ни в РФ,ни на Западе..Как будто сейчас с нами ЕС и США не воюют!А чьими ракетами стирают Белгород?!А чьи на фронте разведка,спецназы,Старлинки и абсолютно все железо и другие материалы для войны?!А на чьи деньги воюет Украина?А кто 20-й пакет санкций вводит и уничтожает нашу торговлю углеводородами,захватывает суда на море?!Неужели Лавров этого не видит?Или думает,что этого не видим мы?!
нарушат красную линию?
а им не страшно.
Да ужж...От ваших отважных и решительных "ответов" евро-рейх обнаглел окончательно,даже прибалт...
Какой позор и это "нашальник" МИДа, а не обороны.