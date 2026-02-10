Директор ФСБ прокомментировал участившиеся случаи нападений в школах

13:22 10.02.2026

Глава ФСБ и Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников раскритиковал низкую эффективность профилактики экстремизма среди молодёжи. По его словам, об этом свидетельствует рост числа нападений школьников на сверстников и учителей, пишет «Интерфакс».

«Тому наглядный пример - участившиеся случаи совершения учащимися нападений на одноклассников и учителей с тяжкими последствиями», — заявил Бортников на заседании НАК.

Он поручил главам региональных антитеррористических комиссий провести критическую оценку текущей работы и принять меры для повышения качества профилактики в молодёжной среде.

Заявление Бортников прозвучало на фоне ряда резонансных происшествий в учебных заведениях по всей стране.

22 января в Нижнекамске ученик 7 класса с ножом ранил сотрудницу лицея. Также сообщалось, что он привёл в действие в здании три самодельные петарды.

3 февраля в Уфе девятиклассник, заранее спланировав нападение, устроил стрельбу из пневматического оружия в гимназии. Пострадал педагог.

В Кодинске Красноярского края 3 февраля 14-летняя школьница нанесла ножевое ранение сверстнице после конфликта в школе.

4 февраля в Красноярске восьмиклассница подожгла с помощью ацетона школьный туалет и кабинет, а также нападала на выбегающих учеников с молотком. Пострадали шесть человек.

Кроме того, в Омске правоохранительные органы 2 февраля задержали 14-летнего подростка, подозреваемого в подготовке вооружённого нападения на школу с использованием взрывчатки.