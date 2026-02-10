Директор ФСБ прокомментировал участившиеся случаи нападений в школах
Глава ФСБ и Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников раскритиковал низкую эффективность профилактики экстремизма среди молодёжи. По его словам, об этом свидетельствует рост числа нападений школьников на сверстников и учителей, пишет «Интерфакс».
«Тому наглядный пример - участившиеся случаи совершения учащимися нападений на одноклассников и учителей с тяжкими последствиями», — заявил Бортников на заседании НАК.
Он поручил главам региональных антитеррористических комиссий провести критическую оценку текущей работы и принять меры для повышения качества профилактики в молодёжной среде.
Заявление Бортников прозвучало на фоне ряда резонансных происшествий в учебных заведениях по всей стране.
22 января в Нижнекамске ученик 7 класса с ножом ранил сотрудницу лицея. Также сообщалось, что он привёл в действие в здании три самодельные петарды.
3 февраля в Уфе девятиклассник, заранее спланировав нападение, устроил стрельбу из пневматического оружия в гимназии. Пострадал педагог.
В Кодинске Красноярского края 3 февраля 14-летняя школьница нанесла ножевое ранение сверстнице после конфликта в школе.
4 февраля в Красноярске восьмиклассница подожгла с помощью ацетона школьный туалет и кабинет, а также нападала на выбегающих учеников с молотком. Пострадали шесть человек.
Кроме того, в Омске правоохранительные органы 2 февраля задержали 14-летнего подростка, подозреваемого в подготовке вооружённого нападения на школу с использованием взрывчатки.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А как может быть по-другому- если в школах России уголовшина фактически поощряется? Если малолетки изощренно издеваются над учителями- и если учитель что-то имеет против этого- учителя наказывают? Если школьник может преспокойно зверски избивать других учеников (даже тех, у которых отцы погибли на СВО, и издеваться над ними)- и с этим никто ничего поделать не может? Да и не хочет. В головы школьников государство упорно вбивает идею- "да делай ты что хочешь!!Совершай любые преступления! Ничего тебе за это не будет! Только восхищенные взгляды сверстников будут тебе наградой!!"
"Кроме того, в Омске правоохранительные органы 2 февраля задержали 14-летнего подростка, подозреваемого в подготовке вооружённого нападения на школу с использованием взрывчатки." Скоро школьники танковые колонны на школы поведут.
-
Пропагандистские заявления и реальные действия сионо-фашистов диаметрально противоположны!
Посмотри телевизор и все поймешь.Волочковы,исколотые ведущие с повадками гопников,какие то вурдалаки, обколатые и обкуренные, пытающиеся заставить смотрящий их народ поверить в силу изменённого сознания,а ДНК и передача с алкоголиками,тоже пытающихся доказать,что они нормальные люди,но в итоге показывают истинное лицо-это ваши традиционные ценности.Да вы там больны ,если не видите,что вы сделали со страной.
стрелки с генерала.