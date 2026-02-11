«Шереметьево» готовит перезапуск управления «Домодедово»

09:01 11.02.2026

После перехода «Домодедово» в собственность АО «Международный аэропорт Шереметьево» (МАШ) в аэропорту планируют провести масштабную реорганизацию управления и разработать новую модель развития. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора МАШ Михаила Василенко.

По его словам, в «Домодедово» три года не проводился аудит, поэтому впереди — реструктуризация. У аэропорта появятся собственные совет директоров и управленческая команда. Новая структура будет выстроена по аналогии с моделью, действующей в «Шереметьево». Ключевая задача менеджмента — вывести актив на безубыточность и обеспечить его окупаемость.

Сейчас в управленческий периметр «Домодедово» входят 25 организаций с отдельными командами руководителей, что, как отметил Василенко, существенно усложняет управление. Сколько именно компаний могут объединить или ликвидировать, он уточнять не стал.

Говорить о возможной смене действующего гендиректора «Домодедово» Андрея Иванова преждевременно. Василенко подчеркнул, что сначала должны утвердить устав и сформировать совет директоров — именно он будет принимать кадровые решения.

Переводить авиакомпании из «Домодедово» в «Шереметьево» не планируется. Напротив, важно сохранить перевозчиков и их операционную активность, чтобы аэропорт генерировал выручку, сохраняя собственную коммерческую и тарифную политику.

В конце января прошли приватизационные торги по продаже «Домодедово». Победителем стало подконтрольное МАШ ООО «Перспектива», предложившее 66,13 млрд рублей. Аукцион проходил по голландской модели — с понижением стартовой цены с 132,3 млрд рублей до 50% с шагом 10%. Вторым участником выступала структура аэропорта «Внуково». Ранее Василенко отмечал, что сделка профинансирована за счет собственных средств «Шереметьево» и рассматривается как инвестиционный проект по оздоровлению важного актива московского авиаузла, требующего значительных вложений.