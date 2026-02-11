Богомолов попросил снять его с поста и. о. ректора Школы-студии МХАТ

11:41 11.02.2026

Режиссер Константин Богомолов обратился к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой освободить его от исполнения обязанностей ректора Школы-студии МХАТ, сообщает РИА Новости.

«Дорогие друзья, я попросил Министра культуры освободить меня от исполнения обязанностей ректора Школы-студии. От сердца желаю Школе и ее нынешнему и будущему руководству удачи и терпения», — написал Богомоловв своем Telegram-канале.

Ольга Любимова объявила о назначении Константина Богомолова на эту должность 23 января. Трудовой договор с ним был заключен на период до проведения выборов ректора. В Министерстве культуры тогда подчеркнули, что считают режиссера достаточно квалифицированным специалистом для этой роли.

Ранее выпускники Школы-студии МХАТ написали открытое обращение к министру культуры России Ольге Любимовой. В своем письме, которое опубликовала актриса Марьяна Спивак, они требовали отстранить режиссера от должности. Выпускники уверены, что выбор на должность Богомолова категорически нарушает традиции преемственности, существующие в вузе.