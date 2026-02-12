16:18 12.02.2026

Российский бизнесмен, основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев прочитал вводную лекцию курса «История Империи» для студентов политологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. По словам Малофеева, читать лекции ему предложило руководство факультета. Курс рассчитан на 18 лекций. По окончании студенты будут сдавать дифференцированный зачет, пишет «Коммерсант».

Вводная лекция была посвящена историософии. Константин Малофеев начал ее с цитаты президента Владимира Путина: «Сегодня ополченцы Донбасса вместе с бойцами Армии России сражаются на своей земле, где разили врага дружинники Святослава и Владимира Мономаха, солдаты Румянцева и Потемкина, Суворова и Бурсилова, где насмерть стояли герои Великой Отечественной войны».

Во время лекции Малофеев говорил об упадке современной цивилизации. По его мнению, сейчас необходимо говорить о «певцах империи» (например, о Пушкине, Гоголе, Достоевском), а также о святых и полководцах. Но нынешняя элита замечена в сексуальных скандалах с американским финансистом Джеффри Эппштейном, добавил лектор.

Константин Малофеев отметил, что история России «пошла не туда» после расстрела Белого дома в 1993 году. Тогда, по его словам, Россия была «колонизирована Штатами». Но Россия восстала против «западных порядков» после выступления Владимира Путина на конференции по безопасности в Мюнхене. Тогда, как указывает Константин Малофеев, российский президент дал понять, что «в мире не может быть одного гегемона». Граждан Украины Малофеев назвал «русскими без имперской идеи».