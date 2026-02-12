Малофеев начал читать курс в МГУ под названием «История Империи»
Российский бизнесмен, основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев прочитал вводную лекцию курса «История Империи» для студентов политологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. По словам Малофеева, читать лекции ему предложило руководство факультета. Курс рассчитан на 18 лекций. По окончании студенты будут сдавать дифференцированный зачет, пишет «Коммерсант».
Вводная лекция была посвящена историософии. Константин Малофеев начал ее с цитаты президента Владимира Путина: «Сегодня ополченцы Донбасса вместе с бойцами Армии России сражаются на своей земле, где разили врага дружинники Святослава и Владимира Мономаха, солдаты Румянцева и Потемкина, Суворова и Бурсилова, где насмерть стояли герои Великой Отечественной войны».
Во время лекции Малофеев говорил об упадке современной цивилизации. По его мнению, сейчас необходимо говорить о «певцах империи» (например, о Пушкине, Гоголе, Достоевском), а также о святых и полководцах. Но нынешняя элита замечена в сексуальных скандалах с американским финансистом Джеффри Эппштейном, добавил лектор.
Константин Малофеев отметил, что история России «пошла не туда» после расстрела Белого дома в 1993 году. Тогда, по его словам, Россия была «колонизирована Штатами». Но Россия восстала против «западных порядков» после выступления Владимира Путина на конференции по безопасности в Мюнхене. Тогда, как указывает Константин Малофеев, российский президент дал понять, что «в мире не может быть одного гегемона». Граждан Украины Малофеев назвал «русскими без имперской идеи».
Константин Валерьевич Малофеев (род. 3 июля 1974, Пущино, Московская обл.) — российский предприниматель, миллиардер, политик и общественный деятель, владелец акций «Ростелекома», председатель совета директоров группы компаний «Царьград», заместитель Главы Всемирного Русского Народного Собора, основатель телеканала Царьград ТВ, председатель общества «Царьград»
В 1991 г. окончил среднюю школу № 1 города Пущино с серебряной медалью, окончил также художественную школу, предпочтение отдавал скульптуре.
С 1989 г. принимал участие в работе русско-американских экологических лагерей «People To People».
В 1991—1996гг учился в МГУ на юридическом факультете. Специальность «Государственное право», тема диплома: «Легитимность: конституционно-правовая характеристика». Научный руководитель — профессор Авакьян С. А.
На четвёртом курсе университета принял православие.
Начал работать юристом в Ренессанс Капитале.
В 2000г. — генеральный директор «Regent European Securities» (ЗАО «Риджент Юропеан Секьюритиз Лимитед»).
В 2002—2004 годах руководил департаментом корпоративных финансов Инвестиционного блока МДМ-Банка.
ЗЫ. С ноября 2017 г. является председателем Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый орёл», насчитывающей 73 региональных и 16 местных отдел
