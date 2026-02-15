Глава СКР рассказал об активном применении ИИ в работе ведомства

Александр Бастрыкин © KM.RU, Алексей Белкин

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью «Интерфаксу» рассказал о внедрении технологий искусственного интеллекта в работу ведомства. По его словам, ИИ уже активно используется для расследования преступлений, однако ИИ не сможет полностью заменить следователей.

В первую очередь нейросети помогают в обработке больших массивов данных. Программы распознавания лиц позволяют мгновенно сверять фото подозреваемых с многолетними архивами видеонаблюдения, экономя тысячи часов ручного труда сотрудников.

«Анализ баз данных при помощи таких программ в сотни раз ускоряет этот процесс по сравнению с человеческим трудом», — подчеркнул Бастрыкин.

Несмотря на технологический прогресс, председатель СКР назвал ИИ лишь «дополнительным инструментом в руках человека». Любой автоматизированный результат в обязательном порядке перепроверяется следователем, чтобы исключить ошибки и неточности в доказательной базе.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 15.02.2026, 20:47
    Гость: Фома

    Не горячитесь. А. Бастрыкин прав, ИИ используется как техническое средство сокращающее время для сбора и оценки информации. Следователя не заменит.

  4. 15.02.2026, 17:44
    Гость: Старый

    ИИ - это электронный болванчик, черный ящик с процессами внутри, не понятными даже его создателям. Я не шучу, ибо имею опыт в этом. Так что, уважаемые следователи, бойтесь того, что этот ваш "помощник" в один прекрасный день поймет, кто вы такие на самом деле. Оценочное, если что, суждение.

  5. 15.02.2026, 16:21
    Гость: Да

    Не надо объяснять бы..

    Вообще-то хватит уже характеристики оглашать, это для любых средств правильно.

    Пусть думают,кто так и так в теме..

Все комментарии (13)
