Глава СКР рассказал об активном применении ИИ в работе ведомства
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью «Интерфаксу» рассказал о внедрении технологий искусственного интеллекта в работу ведомства. По его словам, ИИ уже активно используется для расследования преступлений, однако ИИ не сможет полностью заменить следователей.
В первую очередь нейросети помогают в обработке больших массивов данных. Программы распознавания лиц позволяют мгновенно сверять фото подозреваемых с многолетними архивами видеонаблюдения, экономя тысячи часов ручного труда сотрудников.
«Анализ баз данных при помощи таких программ в сотни раз ускоряет этот процесс по сравнению с человеческим трудом», — подчеркнул Бастрыкин.
Несмотря на технологический прогресс, председатель СКР назвал ИИ лишь «дополнительным инструментом в руках человека». Любой автоматизированный результат в обязательном порядке перепроверяется следователем, чтобы исключить ошибки и неточности в доказательной базе.
Китайский или израильский?
Не горячитесь. А. Бастрыкин прав, ИИ используется как техническое средство сокращающее время для сбора и оценки информации. Следователя не заменит.
и с обычным интеллектом.как-то туговато.
ИИ - это электронный болванчик, черный ящик с процессами внутри, не понятными даже его создателям. Я не шучу, ибо имею опыт в этом. Так что, уважаемые следователи, бойтесь того, что этот ваш "помощник" в один прекрасный день поймет, кто вы такие на самом деле. Оценочное, если что, суждение.
Не надо объяснять бы..
Вообще-то хватит уже характеристики оглашать, это для любых средств правильно.
Пусть думают,кто так и так в теме..