Глава СКР рассказал об активном применении ИИ в работе ведомства

14:22 15.02.2026

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью «Интерфаксу» рассказал о внедрении технологий искусственного интеллекта в работу ведомства. По его словам, ИИ уже активно используется для расследования преступлений, однако ИИ не сможет полностью заменить следователей.

В первую очередь нейросети помогают в обработке больших массивов данных. Программы распознавания лиц позволяют мгновенно сверять фото подозреваемых с многолетними архивами видеонаблюдения, экономя тысячи часов ручного труда сотрудников.

«Анализ баз данных при помощи таких программ в сотни раз ускоряет этот процесс по сравнению с человеческим трудом», — подчеркнул Бастрыкин.

Несмотря на технологический прогресс, председатель СКР назвал ИИ лишь «дополнительным инструментом в руках человека». Любой автоматизированный результат в обязательном порядке перепроверяется следователем, чтобы исключить ошибки и неточности в доказательной базе.