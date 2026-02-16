В РФ предложили разработать правила для роботов-доставщиков

08:05 16.02.2026

В ряде регионов России предложили запустить пилотный проект по регулированию работы роботов-доставщиков. С соответствующей инициативой выступил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

Как пишет газета "Известия", эксперимент должен помочь определить правовой статус роботов-доставщиков, а также установить понятные правила их эксплуатации.

В частности, предлагается закрепить за роботами статус участников движения, прописать ограничения по скорости, зонам передвижения, требованиям к оборудованию и видимости. При этом приоритет в любой ситуации должен оставаться за пешеходами. Отдельно планируют отработать механизмы дистанционного управления и действия операторов при сбоях.

Сейчас роботы-курьеры де факто являются полноправными участниками дорожного движения, однако действующие ПДД и КоАП разрабатывались для людей и традиционного транспорта. Из-за этого возникает так называемая правовая неопределённость, когда не до конца понятно, кто несет ответственность за возможные инциденты и как компенсируется ущерб.

По итогам эксперимента власти смогут подготовить поправки в законодательство и правила дорожного движения. Речь идёт о закреплении обязанностей компаний-владельцев и операторов, требованиях к страхованию, техническим стандартам и чётком разграничении ответственности между разработчиком, оператором, диспетчером и собственником устройства.

Штрафы, как подчёркивается, должны назначаться не «роботу», а конкретному юридическому или должностному лицу. Конкретные меры ответственности предложено определить после анализа статистики и правоприменительной практики.