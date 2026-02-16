В РФ предложили разработать правила для роботов-доставщиков

В ряде регионов России предложили запустить пилотный проект по регулированию работы роботов-доставщиков. С соответствующей инициативой выступил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

Как пишет газета "Известия", эксперимент должен помочь определить правовой статус роботов-доставщиков, а также установить понятные правила их эксплуатации.

В частности, предлагается закрепить за роботами статус участников движения, прописать ограничения по скорости, зонам передвижения, требованиям к оборудованию и видимости. При этом приоритет в любой ситуации должен оставаться за пешеходами. Отдельно планируют отработать механизмы дистанционного управления и действия операторов при сбоях.

Сейчас роботы-курьеры де факто являются полноправными участниками дорожного движения, однако действующие ПДД и КоАП разрабатывались для людей и традиционного транспорта. Из-за этого возникает так называемая правовая неопределённость, когда не до конца понятно, кто несет ответственность за возможные инциденты и как компенсируется ущерб.

По итогам эксперимента власти смогут подготовить поправки в законодательство и правила дорожного движения. Речь идёт о закреплении обязанностей компаний-владельцев и операторов, требованиях к страхованию, техническим стандартам и чётком разграничении ответственности между разработчиком, оператором, диспетчером и собственником устройства.

Штрафы, как подчёркивается, должны назначаться не «роботу», а конкретному юридическому или должностному лицу. Конкретные меры ответственности предложено определить после анализа статистики и правоприменительной практики.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.02.2026, 15:36
    Гость: коммунист

    - Вано, восемь баранов было. Куда восьмой делся ?
    - А ты себя считал ?
    - Нет
    - Так восемь с тобой было.

  2. 16.02.2026, 12:55
    Гость: Буратиносъ

    \\\\\Это во время массированных бомбардировк территории России ....
    Где такие имели место,можно уточнить ?Адрес в студию !

  3. 16.02.2026, 12:54
    Гость: Юляша

    И еще: гаишный номер,ежемесячный техосмотр и проверку на лакоголь !А если "отказался" дуть - лишать лицензии и штраф Миллион долларов.

  4. 16.02.2026, 11:52
    Гость: Ага!

    Для начала разработали бы правила для типа-людей-доставщиков.
    А главное, как-то скумекали-бы, чтоб хоть одно правило, кроме "вертикальных" понятий нормально заработало бы на Руси.

  5. 16.02.2026, 11:39
    Гость: коммунист

    Это во время массированных бомбардировк территории России украинскими террористами. Не хорошие люди !

Все комментарии (8)
Выбор читателей
Налоговая реальность оказалась хуже прогнозов
Павел Дуров прокомментировал замедление Telegram в России
Герман Греф © KM.RU, Алексей Белкин
Греф призвал платить чиновникам столько, чтобы вести «не нищенскую» жизнь
Коллаж © KM.RU
Песков оценил реакцию россиян на резкое повышение стоимости ЖКУ
Избранное
Игорь Растеряев, 11 августа Fantomas Roof
Почему ребенок не слушается вас
Сергей Мазаев. QUEENtet, 26 февраля, «Академджазклуб»
«Калинов Мост», 17 марта, «Известия Hall»
Психолог Карина Вейнгард: биография и концепция «Три уровня осознанности»
Белоруссия. Многовекторная суверенность: исторические истоки
Владимир Кузьмин, 4 июля, Зеленый театр ВДНХ
Громыка «20 000 лет под водой»
Паровоз «устойчивого развития» вперед летит: Мантуров призвал «поработать с ментальностью» россиян для перехода на «мясо» из личинок
«Конец Фильма», 7 сентября, «16 Тонн»
Свободный полет «Песочный город» (интернет-сингл)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации