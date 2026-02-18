Роскачество впервые выдало веганский сертификат на алкоголь
"Роскачество-Веган" выдало первый сертификат соответствия веганским стандартам на алкогольную продукцию, исключающий примеси животных компонентов, сообщает РИА Новости.
"Орган по сертификации "Роскачество-Веган" выдал первый сертификат на алкогольную продукцию, бальзамы и уксус. Его получило предприятие из Республики Башкортостан АО "Башспирт", - цитирует агентство сообщение ведомства.
Отмечается, что это первый производитель в регионе, подтвердивший соответствие его продукции ГОСТу, который устанавливает строгие критерии к процессам производства пищевых продуктов, аналогичные критериям GMP на медицинские изделия. Это исключает примеси животных компонентов даже на молекулярном уровне.
В настоящее время в России сертифицировано более 100 продуктов на растительной основе.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Лишь бы не руками!
Извините ,я не ем мясо и рыбу,хотя живу в четырех комнатной квартире в центре Москвы..
-вы Веган?
- нет ..я пенсионер с Калуги..
Сколько-то лет назад в "Пятерочке" в Москве продавалась кошерная водка, одобренная раввинами, может, и сейчас продаётся, и чё?
Вот "православной" водки не припомню, да...
подтвердивший соответствие его продукции ГОСТу, ко
А у нас есть ГОСТы?
Дакатились, у нас уже кругом мясо, куриное не исключение ХАЛЯЛЬ, печенье ХАЛЯЛЬ,
Постный продукт-для ублажения православных, кошерного ещё не наблюдается.Куриная белорусская голень-ХАЛЯЛЬ, не шутка.
Любой каприз за ваши деньги - хочешь нахрюкатся с понтами - получай!