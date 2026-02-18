Роскачество впервые выдало веганский сертификат на алкоголь

"Роскачество-Веган" выдало первый сертификат соответствия веганским стандартам на алкогольную продукцию, исключающий примеси животных компонентов, сообщает РИА Новости.

"Орган по сертификации "Роскачество-Веган" выдал первый сертификат на алкогольную продукцию, бальзамы и уксус. Его получило предприятие из Республики Башкортостан АО "Башспирт", - цитирует агентство сообщение ведомства.

Отмечается, что это первый производитель в регионе, подтвердивший соответствие его продукции ГОСТу, который устанавливает строгие критерии к процессам производства пищевых продуктов, аналогичные критериям GMP на медицинские изделия. Это исключает примеси животных компонентов даже на молекулярном уровне.

В настоящее время в России сертифицировано более 100 продуктов на растительной основе.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 18.02.2026, 14:32
    Гость: Н-ст

    Извините ,я не ем мясо и рыбу,хотя живу в четырех комнатной квартире в центре Москвы..
    -вы Веган?
    - нет ..я пенсионер с Калуги..

  3. 18.02.2026, 14:24
    Гость: Ю.Х.

    Сколько-то лет назад в "Пятерочке" в Москве продавалась кошерная водка, одобренная раввинами, может, и сейчас продаётся, и чё?
    Вот "православной" водки не припомню, да...

  4. 18.02.2026, 13:08
    Гость: что?

    подтвердивший соответствие его продукции ГОСТу, ко

    Читать полностью: https://www.km.ru/v-rossii/2026/02/18/proizvodstvo-i-prodazha-alkogolya/921460-roskachestvo-vpervye-vydalo-veganskii-s

    А у нас есть ГОСТы?
    Дакатились, у нас уже кругом мясо, куриное не исключение ХАЛЯЛЬ, печенье ХАЛЯЛЬ,
    Постный продукт-для ублажения православных, кошерного ещё не наблюдается.Куриная белорусская голень-ХАЛЯЛЬ, не шутка.

Все комментарии (6)
Выбор читателей
Коллаж © KM.RU
Песков оценил реакцию россиян на резкое повышение стоимости ЖКУ
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Жительницам Крыма запросили рекордные штрафы по делу о жалобе в Кремль
Песков прокомментировал сообщения о возвращении расчетов в долларах с США
Трамп назвал смену власти в Иране лучшим исходом для США
Избранное
Дерусификация шагает по национальным окраинам
Катрин Денев: «Невозможно быть красивой каждую минуту!»
longlong feat. E2 знакомы «Не забывайте» (интернет-сингл)
Как составить план подготовки к свадьбе?
Авитаминоз: причины и лечение
«Ну, и психика у него тоже расшатана»: зачем пермский школьник взялся за оружие
Чиновники переобулись: прививаться студентов не заставят, но и учиться не дадут
5:0 в пользу Дмитрия Черного, Razgruzka
Нормы морали «Без страха» (интернет-релиз)
Флирт «Дальше некуда / Си(м)бирская язва»
Красные Звезды «Преодоление пределов»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации