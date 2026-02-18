Роскачество впервые выдало веганский сертификат на алкоголь

12:01 18.02.2026

"Роскачество-Веган" выдало первый сертификат соответствия веганским стандартам на алкогольную продукцию, исключающий примеси животных компонентов, сообщает РИА Новости.

"Орган по сертификации "Роскачество-Веган" выдал первый сертификат на алкогольную продукцию, бальзамы и уксус. Его получило предприятие из Республики Башкортостан АО "Башспирт", - цитирует агентство сообщение ведомства.

Отмечается, что это первый производитель в регионе, подтвердивший соответствие его продукции ГОСТу, который устанавливает строгие критерии к процессам производства пищевых продуктов, аналогичные критериям GMP на медицинские изделия. Это исключает примеси животных компонентов даже на молекулярном уровне.

В настоящее время в России сертифицировано более 100 продуктов на растительной основе.