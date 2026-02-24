Путин: имеются данные о подготовке подрыва «Турецкого» и «Голубого» потоков
Президент России Владимир Путин выступил на коллегии ФСБ и предупредил о подготовке возможного подрыва "Турецкого" и "Голубого потоков".
"Сейчас вот информация тоже, наша оперативная, идет. В СМИ сегодня должна быть, наверное, уже есть, не успел ничего посмотреть, но речь идет о возможном взрыве газовых наших систем по дну Черного моря. Это так называемый "Турецкий поток" и "Голубой поток", - приводит его слова РИА Новости.
Президент также дал несколько поручений. Он призвал ФСБ активизировать борьбу с терроризмом и попросил уделять особое внимание семьям сотрудников, погибших на СВО.
РИА Новости приводит другие заявления Путина:
- Защита секретной информации военного и стратегического характера требует особого внимания.
- Патриотизм и общая ответственность за судьбу родины во все времена сплачивали народ.
- Россия должна жестко реагировать на попытки подорвать основы конституционного строя.
- Необходимо исключить внешнее вмешательство в ход избирательной кампании по выборам в Госдуму в этом году.
- Число терактов в России увеличилось, в основном это дело рук украинских спецслужб.
- Противник не брезгует никакими средствами в борьбе с Россией, появилась информация о возможности передачи Украине ядерных компонентов.
Без потоков с голоду помрём, а бедные газпромовцы совсем обеднеют.
Из заявления потерпевшего в прокуратуру:
...меня били все, даже понятые..
Это же Дуров?
для него - потоки, а яо -на ровне с блокировкой телеги.
„Самое опасное в войне — это недооценить противника и успокоиться на том, что мы сильнее.“