Путин: имеются данные о подготовке подрыва «Турецкого» и «Голубого» потоков

Президент России Владимир Путин выступил на коллегии ФСБ и предупредил о подготовке возможного подрыва "Турецкого" и "Голубого потоков".

"Сейчас вот информация тоже, наша оперативная, идет. В СМИ сегодня должна быть, наверное, уже есть, не успел ничего посмотреть, но речь идет о возможном взрыве газовых наших систем по дну Черного моря. Это так называемый "Турецкий поток" и "Голубой поток", - приводит его слова РИА Новости.

Президент также дал несколько поручений. Он призвал ФСБ активизировать борьбу с терроризмом и попросил уделять особое внимание семьям сотрудников, погибших на СВО.

РИА Новости приводит другие заявления Путина:

  • Защита секретной информации военного и стратегического характера требует особого внимания.
  • Патриотизм и общая ответственность за судьбу родины во все времена сплачивали народ.
  • Россия должна жестко реагировать на попытки подорвать основы конституционного строя.
  • Необходимо исключить внешнее вмешательство в ход избирательной кампании по выборам в Госдуму в этом году.
  • Число терактов в России увеличилось, в основном это дело рук украинских спецслужб.
  • Противник не брезгует никакими средствами в борьбе с Россией, появилась информация о возможности передачи Украине ядерных компонентов. 
