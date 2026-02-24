Путин: имеются данные о подготовке подрыва «Турецкого» и «Голубого» потоков

16:45 24.02.2026

Президент России Владимир Путин выступил на коллегии ФСБ и предупредил о подготовке возможного подрыва "Турецкого" и "Голубого потоков".

"Сейчас вот информация тоже, наша оперативная, идет. В СМИ сегодня должна быть, наверное, уже есть, не успел ничего посмотреть, но речь идет о возможном взрыве газовых наших систем по дну Черного моря. Это так называемый "Турецкий поток" и "Голубой поток", - приводит его слова РИА Новости.

Президент также дал несколько поручений. Он призвал ФСБ активизировать борьбу с терроризмом и попросил уделять особое внимание семьям сотрудников, погибших на СВО.

РИА Новости приводит другие заявления Путина: