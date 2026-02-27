В России появился первый учебник по дронам для старшеклассников

Издательство «Просвещение» вместе с Кружковым движением Национальной технологической инициативы выпустило первый школьный учебник по беспилотникам — «Беспилотные летательные аппараты. От устройства до выбора профессии». Книга предназначена для учеников 10–11 классов, пишет ТАСС со ссылкой на проректора НИУ ВШЭ Дмитрия Земцова.

По его словам, если раньше дроны воспринимались скорее как техника для съёмок и развлечений, то сегодня их используют в сельском хозяйстве, логистике, спасательных операциях и мониторинге территорий. Растущая отрасль требует пилотов, инженеров и программистов. Новый учебник, как рассчитывают авторы, поможет старшеклассникам попробовать себя в этих направлениях уже во время учёбы.

Издание прошло государственную экспертизу, получило официальный статус и включено в федеральный перечень Минпросвещения. Его можно использовать на профильных уроках физики и информатики, а также в кружках, технопарках и центрах дополнительного образования.

В книге подробно разобран весь цикл создания беспилотника — от проектирования и программирования до испытаний. Школьникам расскажут об истории и типах дронов, их устройстве и сферах применения. Отдельные главы посвящены практическим навыкам: ручному пилотированию, программированию полётов с применением компьютерного зрения и элементов искусственного интеллекта, 3D-моделированию и прототипированию. Есть и раздел о правовых требованиях — регистрации аппарата и согласовании полётов.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 27.02.2026, 16:01
    Гость: ужас

    один беспилотник советского производства как-то с Украины долетел до Хорватии.

    И чо? Там рядом

    749 км — расстояние между Львовом и Загребом по прямой.
    588 км — расстояние между Мукачево и Загребом по прямой.
    741 км — расстояние от Ивано-Франковска до Загреба по прямой.

  2. 27.02.2026, 15:06
    Гость: Владимир

    В СССР были бесплатные авиамодельные кружки при каждом доме пионеров, были аэроклубы при ДОСААФ, много научно-популярной литературы по аэродинамике, авиации и космонавтике. Школьники в числе прочего делали и радиоуправляемые модели самолетов и кораблей. То есть, массовое производство беспилотников и обучение дроноводов можно было наладить еще лет тридцать тому назад. Кстати, один беспилотник советского производства как-то с Украины долетел до Хорватии. Еще лет 15 назад били по рукам частников, которые пытались заниматься дронами. А сейчас начальство бьет по задам, пытаясь нагнать упущенное время. А сам по себе учебник без сети авиакружков и практической работы – очередной распил и имитация бурной деятельности. Хотя, шаг в правильном направлении, пусть и сильно запоздалый.

