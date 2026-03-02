Бывший сенатор Умар Джабраилов покончил с собой

Бизнесмен, бывший член Совета федерации от Чечни Умар Джабраилов покончил с собой в ЖК «Vesper Tverskaya» в центре Москвы. Рядом с ним был обнаружен пистолет Luger. Записки он не оставил, но незадолго до рокового события записал несколько видеокомментариев о событиях в Иране., сообщает «Коммерсант»

Примерно в 03:00 мск 67-летний Джабраилов был доставлен в больницу. Реанимационные действия не помогли. Он был госпитализирован как неизвестный. Позже его опознали.

Сотрудники Следственного комитета России начали доследственную проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела или отказе в нем. Происшедшее могут квалифицировать как доведение до самоубийства.

В 2020 году Умар Джабраилов пытался совершить самоубийство. Тогда его спасли. В 2017 году, находясь в состоянии наркотического опьянения, бизнесмен устроил стрельбу в московском отеле Four Seasons, где у него были собственные апартаменты. В итоге его приговорили к штрафу в 500 тыс. руб. по делу о хулиганстве.

Как выяснило РИА Новости, ранее банковские счета бизнесмена заблокировали из-за долга в 40 тысяч рублей. В последнем сообщении в Telegram-канале он выражал опасения из-за конфликта на Ближнем Востоке.

«Я крайне обеспокоен тем, что там находятся наши туристы, и желаю всем, чтобы миновала беда, чтобы не коснулась никого из наших эта трагедия и чтобы вы быстрее вернулись домой», — заявил он.

Умар Джабраилов родился в Грозном 28 июня 1958 года. В 1997 году стал топ-менеджером группы компаний «Плаза». Эта структура управляла торговыми центрами в России, в том числе «Охотным Рядом», «Смоленским пассажем», гостиницей «Россия». В 2004-2009 годах был сенатором от Чечни. В 2009-2013 годах занимал должность советника помощника президента РФ по международным делам. В 2015-м возглавил ассоциацию предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти».

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Все комментарии (13)
Выбор читателей
© KM.RU, Петр Чайников
На распутье «непростых решений»
Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
Песков назвал главную цель СВО на Украине
Глава СПЧ призвал разобраться с фразой Довлатова о «4 млн доносов»
Зачем раз за разом прикручивают предпринимательскую активность?
Избранное
«Когда развалился Советский Союз, "Буран" умер. Вместе со своим государством – тогда одним из самых мощных в мире»
Гран-Куражъ «Легенды мира из огня»
Кошка Сашка «Звуковой барьер» (интернет-сингл)
Как сформировать здоровую самооценку ребенка в детском возрасте?
Инструкция по Обороне «Инструкция по Обороне» (переиздание)
Кинопремьера «Капкан. Судная ночь»: королева обстрелянной бензоколонки
Крематорий «КТ-40»
Секрет «SPB FM Stereo. Vol 2»
Блогер Андрей Пыж стал жертвой «параноидальной шпиономании»?
«У собак конура интереснее»: в каких условиях прозябают погорельцы в России
Мара поддержала наш Лисичанск на своем концерте
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации