В России утвердили новый ГОСТ на творог
Росстандарт утвердил обновлённый ГОСТ на творог. Как пишет РИА Новости, новые требования начнут действовать с января 2027 года.
Документ сохраняет классическое определение творога как кисломолочного продукта, но уточняет ряд показателей с учётом современной практики производства.
В частности, расширен список сырья, которое можно использовать при изготовлении продукта. Теперь в нём, помимо прочего, указаны пастеризованное коровье молоко и сгущённое молоко.
Изменятся и требования к содержанию белка. В зависимости от жирности творога минимальные показатели установлены на уровне 14%, 15% и 17%. Ранее они составляли 14%, 16% и 18%.
Кроме того, стандарт вводит нижнюю границу кислотности. Если раньше документ ограничивал только максимальное значение — 210–240 градусов Тернера, — то теперь установлен и минимальный уровень: не менее 150 градусов. В Росстандарте поясняют, что эта мера должна снизить риск фальсификации и поддержать добросовестных производителей.
Скорректированы и требования к влажности. Минимальная массовая доля влаги повышена с 60% до 65%, что, по мнению разработчиков стандарта, позволит точнее регулировать консистенцию продукта.
В ведомстве отмечают, что обновление документа связано не с ужесточением правил, а с необходимостью сделать их более понятными и соответствующими современным условиям отрасли. Производителям дали переходный период до начала 2027 года, чтобы они успели подготовиться к новым требованиям.
Как и большинство стандартов в России, новый ГОСТ носит рекомендательный характер и служит ориентиром для производителей. Обязательным он становится только в тех случаях, когда на него прямо ссылаются законы, контракты или технические регламенты.
