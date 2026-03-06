Константина Хабенского назначили и.о. ректора Школы-студии МХАТ

13:32 6.03.2026

Министерство культуры России назначило народного артиста РФ Константина Хабенского исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ, сообщила глава ведомства Ольга Любимова.

Константин Хабенский — народный артист России, с 2021 года является художественным руководителем и директором МХТ им. Чехова.

Любимова отметила, что Хабенский после назначения продолжит возглавлять МХТ им. Чехова, пишет ТАСС.

23 января министр культуры РФ Ольга Любимова объявила о том, что режиссер Константин Богомолов назначен и.о. ректора Школы-студии МХАТ после смерти Игоря Золотовицкого. Выпускники учебного заведения обратились с открытым письмом к Любимовой с просьбой пересмотреть это решение. По их мнению, выбор на должность Богомолова категорически нарушает традиции преемственности, существующие в вузе.

11 февраля Богомолов сообщил, что попросил министра освободить его от исполнения обязанностей ректора школы-студии, причину он не пояснил.