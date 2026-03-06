Константина Хабенского назначили и.о. ректора Школы-студии МХАТ
Министерство культуры России назначило народного артиста РФ Константина Хабенского исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ, сообщила глава ведомства Ольга Любимова.
Константин Хабенский — народный артист России, с 2021 года является художественным руководителем и директором МХТ им. Чехова.
Любимова отметила, что Хабенский после назначения продолжит возглавлять МХТ им. Чехова, пишет ТАСС.
23 января министр культуры РФ Ольга Любимова объявила о том, что режиссер Константин Богомолов назначен и.о. ректора Школы-студии МХАТ после смерти Игоря Золотовицкого. Выпускники учебного заведения обратились с открытым письмом к Любимовой с просьбой пересмотреть это решение. По их мнению, выбор на должность Богомолова категорически нарушает традиции преемственности, существующие в вузе.
11 февраля Богомолов сообщил, что попросил министра освободить его от исполнения обязанностей ректора школы-студии, причину он не пояснил.
Да-а-а-а...Вопрос архисурьёзный... А нехай на кулаках сойдутся
традиционные ценности главного воспитанника Усвятцева.
министра матершинницу не уволили?
Это который Плахов из "Убойной силы"? Как же, помним. Да за это не то что народного, "Оскара" давать надо!
Назовите мне хоть одного бесталанного яврея!