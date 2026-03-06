Константина Хабенского назначили и.о. ректора Школы-студии МХАТ

Министерство культуры России назначило народного артиста РФ Константина Хабенского исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ, сообщила глава ведомства Ольга Любимова.

Константин Хабенский — народный артист России, с 2021 года является художественным руководителем и директором МХТ им. Чехова.

Любимова отметила, что Хабенский после назначения продолжит возглавлять МХТ им. Чехова, пишет ТАСС.

23 января министр культуры РФ Ольга Любимова объявила о том, что режиссер Константин Богомолов назначен и.о. ректора Школы-студии МХАТ после смерти Игоря Золотовицкого. Выпускники учебного заведения обратились с открытым письмом к Любимовой с просьбой пересмотреть это решение. По их мнению, выбор на должность Богомолова категорически нарушает традиции преемственности, существующие в вузе.

11 февраля Богомолов сообщил, что попросил министра освободить его от исполнения обязанностей ректора школы-студии, причину он не пояснил. 

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 06.03.2026, 14:52
    Гость: Владимир

    Это который Плахов из "Убойной силы"? Как же, помним. Да за это не то что народного, "Оскара" давать надо!

Все комментарии (7)
Выбор читателей
Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож отказался от российского гражданства
Здание МИД РФ © KM.RU, Илья Шабардин
МИД России выступил с заявлением о вооруженной агрессии США и Израиля
На юге Ирана не менее 60 детей погибли при ударе по школе
Митинг КПРФ © KM.RU
Понять и принять
Избранное
РУБИ КОНцы «Бэдтрип» (интернет-сингл)
Денис Гуженко «Печальный ангел» (интернет-сингл)
«Неспециалисты с высшим образованием»
Orden Ogan «Final Days»
«Повелители волшебства» (новогоднее шоу братьев Сафроновых), 29 декабря 2025 - 11 января 2026, МТС Live Холл
Последнее лето Анатолия Папанова
Чемодан Гризли feat. Casual «Папин день» (интернет-сингл)
Nagart feat. Molly Fancher «Домовой» (интернет-сингл)
Под хиты Depeche Mode с оркестром в Кремле показали необычное шоу
Некоторые любят покрепче
Линда поведала о любви, боли и прощении
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации