Новосибирского журналиста задержали за новости о забое скота

Утром 12 марта в Новосибирске сотрудники правоохранительных органов задержали корреспондента телеканала «Народное телевидение Сибири» Ивана Фролова. Об этом сам журналист сообщил порталу Сиб.Фм. По словам Фролова, его задержали в Ленинском районе города и доставили в отдел полиции «Центральный». Журналист отметил, что его привезли туда в наручниках для дачи объяснений.

В последнее время Фролов готовил материалы о введенных в ряде районов Новосибирской области ограничениях и возможном изъятии скота у местных жителей. Как поясняли власти, такие меры связаны с необходимостью карантина из-за угрозы распространения заболеваний животных — бешенства и пастереллёза, сообщает BFM.

Журналиста подозревают в нарушении статьи 207.1 УК РФ («Распространение заведомо недостоверной информации, создающей опасность для жизни и здоровья граждан»). Фролов рассказал, что во время разбирательства заметил среди материалов дела распечатки со скриншотом видеоролика из деревни Гнедухино, где сообщалось об изъятии скота у жителей.

Ранее Фролова уже приглашали в полицию для составления административного протокола по обвинению в злоупотреблении свободой массовой информации.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 12.03.2026, 16:58
    Гость: каждому своё?

    А что противозаконного уголовного совершил этот журналист?
    Ах да :«Распространение заведомо недостоверной информации, создающей опасность для жизни и здоровья граждан»
    А когда взорвался Чернобыль с заведомо опасной радиацией ,коммунисты выводили на демонстрацию народ (ДЕТЕЙ,ЖЕНЩИН)и скрывали всю опасность .И это факт ,об котором знал весь союз. это совсем другое?
    А когда на Тоцком полигоне десятки тысяч солдат стояли под радиацией вмести с овцами по приступному приказу людоеда Жукова,это тоже совсем другое?
    А когда на урановых рудниках проводили эксперементы над народом ,которого сами же коммунисты определи как врагов народа.и свидетельством этого преступления является учебник по радиационной медицине,это тоже совсем другое?
    Тысяча жизней -цена этих экспериментов советских менгелей,но виноватым определен только немецкий Менгель!
    Так в чем виноват этот журналист?

  2. 12.03.2026, 16:26
    Гость: итсмт

    И это свобода слова и массовой информации?!
    сперва убили под видом оптимизации медицину а ветеринарию еще раньше а потом образование и ст.34 конституции убили всеобщую занятость а как скажешь то браслеты?!

  3. 12.03.2026, 15:52
    Гость: Надо

    не грустить,а хотя бы голосовать против антинародной власти.Канадец вот тоже обратно уехал.

  4. 12.03.2026, 15:28
    Гость: Словодрон

    Менты, которые по отмашке сверху, схватили журналюгу, даже не догоняют, что тот борется в том числе за них самих и их детей, которые в противном случае будут обречены давиться котлетками из «жучков и паучков» и травиться «молоком» из пальмового масла, ибо нормальные продукты питания будут на столах только реформаторского ворья.

  5. 12.03.2026, 15:21
    Гость: Обыватель

    Это грустно и противно осознавать о беспросветности
    бытия граждан страны. А если материалы Ивана Фролова окажутся достоверны, то неужели СМИ сообщат о должностном лице инициализировавшим этот арест и какое наказание он за это понес. Вряд-ли это будет при узаконенном беззаконии.

