Новосибирского журналиста задержали за новости о забое скота

10:33 12.03.2026

Утром 12 марта в Новосибирске сотрудники правоохранительных органов задержали корреспондента телеканала «Народное телевидение Сибири» Ивана Фролова. Об этом сам журналист сообщил порталу Сиб.Фм. По словам Фролова, его задержали в Ленинском районе города и доставили в отдел полиции «Центральный». Журналист отметил, что его привезли туда в наручниках для дачи объяснений.

В последнее время Фролов готовил материалы о введенных в ряде районов Новосибирской области ограничениях и возможном изъятии скота у местных жителей. Как поясняли власти, такие меры связаны с необходимостью карантина из-за угрозы распространения заболеваний животных — бешенства и пастереллёза, сообщает BFM.

Журналиста подозревают в нарушении статьи 207.1 УК РФ («Распространение заведомо недостоверной информации, создающей опасность для жизни и здоровья граждан»). Фролов рассказал, что во время разбирательства заметил среди материалов дела распечатки со скриншотом видеоролика из деревни Гнедухино, где сообщалось об изъятии скота у жителей.

Ранее Фролова уже приглашали в полицию для составления административного протокола по обвинению в злоупотреблении свободой массовой информации.