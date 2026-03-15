Стали известны коррупционные эпизоды дела Руслана Цаликова

«Коммерсанту» стали известны новые детали уголовного дела бывшего первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова. По версии Следственного комитета, он получил две взятки за покровительство подрядчикам Минобороны — мотоциклом и крупной суммой наличных.

Следствие считает, что в июле 2019 года председатель совета директоров компании «Бамстройпуть» Антон Абдурахманов передал замминистра мотоцикл Honda Gold Wing стоимостью около 2,3 млн рублей. Транспортное средство оформили на сына Цаликова.

Второй эпизод, по данным СКР, произошёл в апреле 2020 года. Тогда, как утверждает следствие, Цаликов потребовал у бенефициара подрядной компании Минобороны АО «Военно-строительная компания» Владимира Семёнова 50 млн рублей за общее покровительство и содействие в исполнении госконтрактов. Деньги, по версии следствия, были переданы наличными прямо в кабинете замминистра.

О предполагаемой взятке стало известно в ходе расследования другого уголовного дела о хищении более 9 млрд рублей при строительстве объектов для военных. Фигурантами дела стали несколько руководителей строительных компаний.

Руслан Цаликов был задержан 5 марта. Басманный суд Москвы отправил его под домашний арест, учитывая состояние здоровья и возраст бывшего чиновника. Ему вменяют получение взяток, создание преступного сообщества, растрату и легализацию похищенных средств. По версии следствия, общий ущерб по делу превышает 6,6 млрд рублей. Свою вину Цаликов не признаёт.

  1. 15.03.2026, 19:04
    Гость: биография как в СССР

    слесарь-помощник-генерал. Никаких тебе боевых ,никаких военных академий - сразу в генералы.Не берём успешный опыт,коего мало,а вот не успешного......

