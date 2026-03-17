Госдуме предложили запретить СМИ публиковать обвинительную информацию

Госсовет Татарстана внес в Госдуму проект законодательной инициативы об ограничении распространения в СМИ обвинительной информации до вступления судебного решения в силу. В случае принятия документа журналистам будет запрещено публиковать сообщения, которые создают у аудитории впечатление о виновности конкретного человека или компании, сообщает «Коммерсант».

Информация будет считаться обвинительной даже при использовании формулировок «предположительно», «по мнению», «возможно», «со слов», «источники сообщают», если сообщение воспринимается как обвинение. Авторы проекта ссылаются на 49-ю статью Конституции, согласно которой обвиняемый считается невиновным до вступления приговора суда в законную силу. Изменения предлагается внести в закон «О средствах массовой информации».

Ответственность за публикацию таких сообщений будут нести учредители СМИ, редакции, издатели, журналисты, а также распространители и авторы материалов. За нарушение предлагается ввести административную ответственность. Для физлиц предусмотрены штрафы до 300 тыс. руб., для должностных лиц — до 700 тыс. руб., для юрлиц — до 2 млн руб.

  1. 17.03.2026, 23:33
    Гость: опять

    Очередная чушь!Почему нельзя информировать о решении суда?Если оно озвучено публично в открытом судебном процессе?

  3. 17.03.2026, 21:58
    Гость: Александр С.

    Зачем останавливаться на полдороги, надо сразу запретить следственному комитету и прокуратуре выдвигать обвинения до решения суда. А то совсем распоясались, обвиняют, а потом обвиняемым приходится ублажать ещё и судей. Ублажили следователей и достаточно. Только уважаемых людей на воровство в особо крупных размерах толкают. За мелочь то посадят. А они не виноваты, их жизнь воровать заставила.

